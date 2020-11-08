Новый очаг коронавируса в Нарве затронул 32 человека

Департамент здоровья сообщил в субботу о новом очаге заражения в Ида-Вирумаа и назвал его в пресс-сообщении "нарвским спортивным очагом".

Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп уточнила, что распространение вируса началось с хоккейной команды.По ее словам, на этой неделе в нарвской хоккейной команде сначала было подтверждено четыре заражения коронавирусом. За неделю прибавилось еще 28 зараженных. Среди них как взрослые, так и дети.

Нарвская горуправа сообщил в субботу вечером в соцсетях, что в целях профилактики и борьбы с распространением короновирусной инфекции, Нарвский ледовый холл и здание бокса закрыты до 17 ноября.

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В Ида-Вирумаа сейчас восемь очагов заражения. Из них самый большой находится в Вируской тюрьме, с ним связано 200 человек. Количество новых зараженных там пока прекратило расти: в воскресенье Департамент здоровья сообщил об одной положительной пробе.

За последние сутки в Ида-Вирумаа прибавилось 69 зараженных. Также в Ида-Вируской центральной больнице скончалась болевшая коронавирусом 75-летняя женщина.