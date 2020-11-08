Пн, 9.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Новый очаг коронавируса в Нарве затронул 32 человека
В Ида-Вирумаа рекордно высокий уровень заражения

Снимок носит иллюстративный характер. На этом снимке запечатлена нарвская хоккейная команда "PSK" весной 2017 года, когда она стала чемпионом Эстонии, одержав победу над таллиннским "Viking".

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik.

Коронавирус добрался и до нарвской спортшколы Паэмурру - с очагом заражения связаны 32 человека, местный ледовый холл закрыт на десять дней, сообщает rus.postimees.ee.

Департамент здоровья сообщил в субботу о новом очаге заражения в Ида-Вирумаа и назвал его в пресс-сообщении "нарвским спортивным очагом". 

Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп уточнила, что распространение вируса началось с хоккейной команды.По ее словам, на этой неделе в нарвской хоккейной команде сначала было подтверждено четыре заражения коронавирусом. За неделю прибавилось еще 28 зараженных. Среди них как взрослые, так и дети. 

Нарвская горуправа сообщил в субботу вечером в соцсетях, что в целях профилактики и борьбы с распространением короновирусной инфекции, Нарвский ледовый холл и здание бокса закрыты до 17 ноября. 

Заболеваемость коронавирусом в уезде достигла рекордного уровня

В Ида-Вирумаа сейчас восемь очагов заражения. Из них самый большой находится в Вируской тюрьме, с ним связано 200 человек. Количество новых зараженных там пока прекратило расти: в воскресенье Департамент здоровья сообщил об одной положительной пробе. 

За последние сутки в Ида-Вирумаа прибавилось 69 зараженных. Также в Ида-Вируской центральной больнице скончалась болевшая коронавирусом 75-летняя женщина.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 2100 человек, из которых заболел 471 человек. В уезде заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней выросла до рекордного показателя в 250,3.

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