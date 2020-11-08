Новый очаг коронавируса в Нарве затронул 32 человека
Коронавирус добрался и до нарвской спортшколы Паэмурру - с очагом заражения связаны 32 человека, местный ледовый холл закрыт на десять дней, сообщает rus.postimees.ee.
Департамент здоровья сообщил в субботу о новом очаге заражения в Ида-Вирумаа и назвал его в пресс-сообщении "нарвским спортивным очагом".
Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп уточнила, что распространение вируса началось с хоккейной команды.По ее словам, на этой неделе в нарвской хоккейной команде сначала было подтверждено четыре заражения коронавирусом. За неделю прибавилось еще 28 зараженных. Среди них как взрослые, так и дети.
Нарвская горуправа сообщил в субботу вечером в соцсетях, что в целях профилактики и борьбы с распространением короновирусной инфекции, Нарвский ледовый холл и здание бокса закрыты до 17 ноября.
Заболеваемость коронавирусом в уезде достигла рекордного уровня
В Ида-Вирумаа сейчас восемь очагов заражения. Из них самый большой находится в Вируской тюрьме, с ним связано 200 человек. Количество новых зараженных там пока прекратило расти: в воскресенье Департамент здоровья сообщил об одной положительной пробе.
За последние сутки в Ида-Вирумаа прибавилось 69 зараженных. Также в Ида-Вируской центральной больнице скончалась болевшая коронавирусом 75-летняя женщина.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 2100 человек, из которых заболел 471 человек. В уезде заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней выросла до рекордного показателя в 250,3.