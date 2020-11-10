"KinoFF" стартует в Кохтла-Ярве, завершится в Йыхви

В Кохтла-Ярве кинофестиваль проходит в городском центре культуры, в Нарве - в кинотеатре "Аполло" в торговом центре "Астри", в Йыхви - в кинозале "Амадеус". Праздник кино на этот раз будет скромнее - без больших торжеств открытия и закрытия, без флешмобов и, скорее всего, даже без традиционных встреч с создателями фильмов, которых всегда особенно ждут зрители.

- Это объясняется профилактическими мерами в период роста заболеваемости, - комментирует продюсер Яна Будковская. - Позаботились о санитайзерах, продумана рассадка зрителей, всем будут предоставлены маски. Но радуемся, что, несмотря ни на что, наш фестиваль состоится. Хотя должны предупредить: количество зрителей ограничено.

Команда организаторов не сомневается, что, несмотря на ограничения, те, кто придет в залы, получат хорошие впечатления и, главное, смогут первыми увидеть самые ожидаемые киноленты.

Маленькая надежда на встречи есть

По словам Яны Будковской, собираются приехать создатели фильма "Прощай, СССР". К сожалению, в Кохтла-Ярве его не покажут, потому что премьера состоится только 17 ноября в Таллинне. Но в Нарве и Йыхви можно будет увидеть.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко на пресс-конференции в Кохтла-Ярвеском центре культуры выразила искреннее сожаление: "Этот фильм снимали и в нашем городе, и в Силламяэ, поэтому не сомневаюсь, что многим было бы интересно увидеть. Но постараемся договориться, чтобы показать в Кохтла-Ярве позже, например, летом на открытом воздухе, в теплое время года".

На пресс-конференции в Кохтла-Ярвеском центре культуры говорили о том, как идет подготовка к фестивалю. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Продюсер "KinoFF" Яна Будковская рада, что в этом году фестиваль получил поддержку от Нарвы, Йыхви и Кохтла-Ярве, что дало возможность поставить благоприятные цены на билеты: в Кохтла-Ярве - 3 евро, в Йыхви и Нарве - 5 евро. Главное - расширить границы.

- Проведена огромная организационная работа, во время фестиваля у нас будут трудиться 60 волонтеров, - заметила она. - Выбрали для показа 14 достойных кинолент, но во всех городах программы немного разные, зато есть повод съездить друг к другу в гости, надеюсь, это будет хороший повод поднять настроение.

Яркое начало

Фестиваль стартует в Кохтла-Ярвеском центре культуры 13 ноября. Ровно в полдень здесь покажут фильм для детей "Ключ времени", это единственный показ. Вечером в 19.00 зрители увидят фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, удостоенный специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Радуемся, что, несмотря ни на что, пойдем смотреть кино. Яна Будковская, продюсер фестиваля современного российского кино "KinoFF" 1

Яна Будковская и коллега по фестивалю, главный редактор портала "Дельфи" Андрей Чумаков обратили особое внимание на киноленту "Цой" Алексея Учителя. Этот фильм еще до своей премьеры стал едва ли не самым известным российским фильмом года - после того как родственники музыканта обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить его показ как порочащий семью.

Андрей добавил, что его личный фаворит в нынешней фестивальной программе - фильм "Земля Эльзы". Это история о любви, о современных Ромео и Джульетте, но главным героям по 70 лет. Потеряв мужа, главная героиня неожиданно влюбляется в другого человека, за что ее обсуждает все общество.

Эстонские режиссеры заставят задуматься

Предстоящий "KinoFF" предложит также работы эстонских режиссеров. Перед некоторыми сеансами будет показан короткометражный фильм Натальи Маченене "Жертва". Это история про женщину, которая живет с мужем и хочет счастья, но не может уйти. Он ее не бьет, это эмоциональное насилие. Страдают все, но самое важное - у этой истории открытый финал, и зритель не знает, на что в итоге решилась героиня.

Короткометражный фильм Натальи Маченене "Жертва" - это история про женщину, которая живет с мужем и хочет счастья, но не может уйти.. ФОТО: Kaader filmist

Яна Будковская рекомендует также киноленту эстонского режиссера Алены Суржиковой "Анкета", особенно старшеклассникам, которые раздумывают о дальнейшем пути после школы. За основу фильма "Анкета" был взят класс 12-й школы в Ласнамяэ, в котором она сама училась - кто-то сейчас живет в Камбодже, кто-то в России, кто-то в Швеции и Финляндии. У всех них было одинаковое прошлое, но теперь очень разное настоящее. "Возможно, что этот фильм может помочь кому-то определить и свою судьбу", - предполагает Яна.