В Нарве разгорелся "спортивный очаг" коронавирусной инфекции
Нарва стоит на ушах из-за вспышки распространения коронавирусной инфекции в ученической среде и массовой изоляции учащихся. В субботу стало известно, что новым очагом распространения стала нарвская спортшкола Паэмурру, а общее число заболевших COVID-19 достигло 139. Сотни детей неожиданно для их семей не пошли в этот понедельник в детсады и школы.
Власти Нарвы 7 ноября, а администрация муниципальной спортшколы Паэмурру утром 9 ноября официально оповестили население об экстренных мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции: Нарвский ледовый холл и здание для тренировок по боксу - оба расположены на Кренгольмском стадионе - закрылись по меньшей мере до 17 ноября.
"Спортивный очаг"
Департамент здоровья назвал новый центр заражения в Ида-Вирумаа "нарвским спортивным очагом". Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп уточнила, что распространение вируса началось с хоккейной команды.
По словам Кингсепп, на минувшей неделе в нарвской хоккейной команде сначала было подтверждено четыре заражения коронавирусом, потом прибавилось еще 28. Среди них как взрослые, так и дети.
По рекомендации Департамента здоровья, для профилактики и борьбы с короновирусной инфекцией в нарвской спортшколе Паэмурру приостановлены или переведены на дистанционную форму занятия на отделениях хоккея, фигурного катания, художественной гимнастики и легкой атлетики.
Также до 17 ноября отменены массовые катания на коньках в ледовом холле, относящемся к той же спортшколе.
Более того, согласно рекомендации Департамента здоровья, все воспитанники перечисленных отделений спортшколы Паэмурру не должны как минимум до 17 ноября появляться ни в детских садах, ни в общеобразовательных школах - десятки нарвских детей с понедельника неожиданно остались по домам.
Вирус обрушает спортивную инфраструктуру
С утра понедельника разрывались телефоны у многих руководителей образовательных учреждений Нарвы и чиновников отдела культуры Нарвской горуправы, руководящих сферой образования. "В постоянных беседах с родителями, директорами и тервисеаметом", - бросила на бегу завотделом культуры Виктория Лутус.
Исполняющий обязанности директора нарвской Паэмурруской спортшколы Леонид Гулов в телефонном комментарии "Северному побережью" подтвердил, что у них в спортшколе на изоляции и работники, и ученики. Называть точных чисел он не стал, предположив, что это деликатная информация о здоровье людей.
По словам Гулова, здание для тренировок по боксу попало в список карантинных объектов по той причине, что там находятся комнаты отдыха и раздевалки работников из ледового холла, ставшего тем самым "спортивным очагом".
- Конкретно там подтвержденного случая (заражения) нет, - говорит руководитель спортшколы насчет здания бокса, которое закрыли для занятий. - Это сделали в целях предотвращения и профилактики.
Гулов не стал прямо говорить также о том, почему в список изолированных попали отделения художественной гимнастики и легкой атлетики, хотя их тренировки проходят на другом конце города, а именно в Нарвском спортцентре. Как стало ясно, в те отделения вирус мог перекинуться или уже перекинулся через личные контакты внутри организации. Тем не менее Нарвский спортцентр по состоянию на 9 ноября еще не был закрыт для посещений.
Изолированных детей пересчитали по головам
Из-за вспышки коронавируса в нарвской спортшколе Паэмурру на изоляцию до 17 ноября были отправлены 353 ученика из одиннадцати школ Нарвы и 71 ребенок из нарвских детсадов.
Одна группа из нарвского детсада "Kirsike" на изоляции до 12 ноября.
В Нарвской горуправе подчеркнули, что все те, кто находятся на изоляции, не должны посещать школы по интересам, кружки и секции.
В целом картина по нарвским школам и гимназиям следующая, по данным горуправы на 9 ноября. В Языковом лицее четыре класса на изоляции до 13 ноября и один - до 17 ноября.
В Пяхклимяэской гимназии у одного класса изоляция закончилась 9 ноября, один класс на изоляции до 13 ноября, один - до 18 ноября, один - до 19 ноября.
В Кесклиннаской гимназии 5-е, 11-е и 12-е классы находятся на изоляции до 18 ноября, а остальные классы с 4-го по 10-й (кроме одного 4-го класса) переведены на дистанционное обучение с 9 по 18 ноября. Причем те ученики, которые не на изоляции, а на дистанционном обучении, имеют право посещать школы по интересам, кружки и секции.
В Кренгольмской гимназии три класса на изоляции до 19 ноября.
В школе №6 один 9-й класс отправлен на изоляцию до 17 ноября.
В нарвской Ваналиннаской государственной школе один класс на изоляции до 13 ноября.
Затронуты кризисом и прочие нарвские учреждения обучения по интересам. Так, на изоляции пять учеников и один тренер из спортшколы "Энергия", а также одна группа Дома детского творчества.
Кафе "Exit" Нарвского молодежного центра закрыто до 22 ноября и ведет работу (игры, викторины и т.д.) через интернет.
По сообщению Нарвской горуправы, вопрос освобождения от платы за кружки в муниципальных школах по интересам, а также платы за место в детских садах для тех детей, которые находятся на вынужденной изоляции, будет решен в ближайшее время. Так же как и вопрос организации питания школьников, находящихся на изоляции и дистанционном обучении.
Власти Нарвы предпринимают защитные меры
Вечером 9 ноября Нарвская горуправа распространила дополнительный обзор ситуации и принятых мер по борьбе с COVID-19. Указано, что по состоянию на этот день число заболевших в Нарве достигло 139 человек.
В горуправе сообщили, что в связи с угрозой COVID-19 чиновники не принимают посетителей. Некоторые специалисты работают из дома. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты.
В Нарве организована дезинфекция детских площадок и оборудования для уличных тренировок. В городских автобусах распространены информационные материалы, реализовано отделение водителя автобуса от салона перегородкой. Автобусы дезинфицируются после поездок.
"Нарвская городская управа внимательно следит за ситуацией, при необходимости будет снова немедленно предпринимать меры и еще раз обращает внимание на важность соблюдения всех рекомендаций Департамента здоровья. Городская управа продолжает рассматривает возможные дальнейшие действия и меры по предотвращению распространения коронавируса для обеспечения безопасности городской среды", - говорится в распространенном заявлении.
"Нарвская городская управа просит следовать рекомендациям Департамента здоровья. Дополнительную информацию можно найти на сайте kriis.ee".