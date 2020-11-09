В Нарве разгорелся "спортивный очаг" коронавирусной инфекции

Одна группа из нарвского детсада "Kirsike" на изоляции до 12 ноября.

В Нарвской горуправе подчеркнули, что все те, кто находятся на изоляции, не должны посещать школы по интересам, кружки и секции.

В целом картина по нарвским школам и гимназиям следующая, по данным горуправы на 9 ноября. В Языковом лицее четыре класса на изоляции до 13 ноября и один - до 17 ноября.

В Пяхклимяэской гимназии у одного класса изоляция закончилась 9 ноября, один класс на изоляции до 13 ноября, один - до 18 ноября, один - до 19 ноября.

В Кесклиннаской гимназии 5-е, 11-е и 12-е классы находятся на изоляции до 18 ноября, а остальные классы с 4-го по 10-й (кроме одного 4-го класса) переведены на дистанционное обучение с 9 по 18 ноября. Причем те ученики, которые не на изоляции, а на дистанционном обучении, имеют право посещать школы по интересам, кружки и секции.

В Кренгольмской гимназии три класса на изоляции до 19 ноября.

В школе №6 один 9-й класс отправлен на изоляцию до 17 ноября.

В нарвской Ваналиннаской государственной школе один класс на изоляции до 13 ноября.

Затронуты кризисом и прочие нарвские учреждения обучения по интересам. Так, на изоляции пять учеников и один тренер из спортшколы "Энергия", а также одна группа Дома детского творчества.

Кафе "Exit" Нарвского молодежного центра закрыто до 22 ноября и ведет работу (игры, викторины и т.д.) через интернет.

По сообщению Нарвской горуправы, вопрос освобождения от платы за кружки в муниципальных школах по интересам, а также платы за место в детских садах для тех детей, которые находятся на вынужденной изоляции, будет решен в ближайшее время. Так же как и вопрос организации питания школьников, находящихся на изоляции и дистанционном обучении.

Власти Нарвы предпринимают защитные меры

Вечером 9 ноября Нарвская горуправа распространила дополнительный обзор ситуации и принятых мер по борьбе с COVID-19. Указано, что по состоянию на этот день число заболевших в Нарве достигло 139 человек.

В горуправе сообщили, что в связи с угрозой COVID-19 чиновники не принимают посетителей. Некоторые специалисты работают из дома. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты.

В Нарве организована дезинфекция детских площадок и оборудования для уличных тренировок. В городских автобусах распространены информационные материалы, реализовано отделение водителя автобуса от салона перегородкой. Автобусы дезинфицируются после поездок.

"Нарвская городская управа внимательно следит за ситуацией, при необходимости будет снова немедленно предпринимать меры и еще раз обращает внимание на важность соблюдения всех рекомендаций Департамента здоровья. Городская управа продолжает рассматривает возможные дальнейшие действия и меры по предотвращению распространения коронавируса для обеспечения безопасности городской среды", - говорится в распространенном заявлении.