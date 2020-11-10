Анвар Самост: Трамп может уйти, политика США изменилась

Конечно, было бы неверно утверждать, что Трамп был случайным президентом. По крайней мере, поддержка, полученная им на этих выборах, подтверждает, что половина избирателей США приняла решение не по незнанию или в отсутствие полной информации. Трамп и его принципы подходили этим избирателям и выражали их желания, связанные с курсом развития Соединенных Штатов Америки.

Еще более неверно было бы утверждать, что половина избирателей США - около 70 миллионов человек - глупые, отсталые или имеют искаженные нравственные ориентиры. Скорее, правильно сказать, что люди, которым американская элита, многие политики и большая часть СМИ дали такую оценку, учли это отношение, когда делали свой выбор.

При желании политику США можно удачно описать как борьбу двух реалити-шоу. Из двоих кандидатов Трамп был более яркой звездой, сценаристом и продюсером. Противопоставляющие себя Трампу демократы путем отборочных туров нашли звезду своего шоу, максимально непохожую на президента. Можно сказать и так, что для многих избирателей, которые устали от нескончаемых зигзагов и внезапных поворотов, от ежедневно зашкаливающего градуса, Джо Байден был воплощением единственной возможности выключить телевизор.

Трампизм в США наверняка сохранится и без Трампа.

Но своим избирателям Трамп, несомненно, предлагал больше, чем просто развлечение.

Политолог Тынис Саартс в газете "Sirp" 30 сентября выразил интригующую точку зрения относительно движения современной демократии в сторону власти людей с дипломом о высшем образовании. Рекомендую к прочтению, а сам приведу одну цитату из этой статьи. Саартс спрашивает: почему избиратели все-таки поддерживают популистские партии? "Ответ таков, что за этим стоит не глупость, ксенофобия или расизм, а прежде всего бессилие - чувство, что политиков не волнуют твои проблемы и ты не можешь ничего изменить или на что-то повлиять. Однако эти люди не хотят вечно чувствовать себя отверженными, лузерами, представителями вчерашнего дня, чьи социально-экономические перспективы неуклонно сужаются, причем система ценностей, на которую они опираются, все больше маргинализируется в публичных дискуссиях. Они дают отпор!"

Глядя на карту результатов выборов в Соединенных Штатах Америки, мы уже лет двадцать видим одну и ту же картину, которую образуют крупные городские районы, поддерживающие демократов, и штаты между ними, голосующие за республиканцев. Принадлежность к элите определяется не столько экономическим положением человека, сколько дипломом о высшем образовании, а также принятием и выражением ценностей, приобретенных в вузе. Большая часть СМИ, индустрии развлечений, монопольных технологических компаний и политики смотрит в одном направлении. Житель маленького американского города относил к этой элите и Республиканскую партию, но это изменилось с появлением Трампа, который в 2015 году, по сути, взял партию под свой контроль.

Очевидно, что Трамп знает американцев, что еще до президентства доказали его успешные телепередачи, настоящие реалити-шоу. Если теперь изучить данные, полученные на выборах, то станет ясно, что в число американцев, у которых Трамп находит отклик, входят не только белые мужчины, но и латиноамериканцы, чернокожие, женщины, разные меньшинства. Возможно, что Трамп, даже несмотря на поражение на выборах, сдвинул Республиканскую партию в сторону того, чтобы в будущем она представляла гораздо более широкий социально-демографический срез общества.

Одним из наиболее красноречивых различий в позициях Трампа и Байдена было их отношение к коронавирусу. "Не позволяйте ему управлять вашей жизнью", - сказал Трамп в октябре, покидая больницу после перенесенной болезни. Байден тем временем предупреждал, что нам предстоит "долгая зима" с большим числом смертей, и для защиты от вируса надо носить маски, вводить новые ограничения и менять привычный образ жизни.

Тем американцам, которым Трамп как человек по множеству разных весомых причин не нравился, но которые тем не менее за него голосовали, "оранжевый злодей" давал возможность требовать меньше запретов и ограничений, меньшего подчинения жизни ценностям, воспринятым в высших учебных заведениях, уважительного отношения со стороны элиты и веры в историческую уникальность и превосходство Соединенных Штатов Америки.