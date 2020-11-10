Вт, 10.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Новая йыхвиская власть до сих пор не ответила на требование фирмы Осипенко

Предыдущее волостное управление обвинило занимающуюся уходом за дорогами и улицами фирму "N&V" в плохой работе и назначило договорный штраф. Предприятие с этим не согласилось и подало возражение. Это фото сделано 12 сентября 2018 года в Йыхви на Пуру теэ и не связано непосредственно с вышеописанным случаем.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новое Йыхвиское волостное управление до сих пор не пришло к какой-либо точке зрения относительно требования фирмы по уходу за улицами, в котором предприятие просит волость об отмене назначенного ему договорного штрафа и выплаты договорной суммы вместе с пени, к чему добавляются также расходы на правовую помощь. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В конце лета предыдущее волостное управление, возглавлял которое Макс Каур, назначило ТОО "N&V" за якобы невыполнение работ договорный штраф в размере 960 евро, вычтя эту сумму из ежемесячной платы, выплачиваемой фирме. 

Не согласны со штрафом 

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