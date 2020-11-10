Новая йыхвиская власть до сих пор не ответила на требование фирмы Осипенко

Предыдущее волостное управление обвинило занимающуюся уходом за дорогами и улицами фирму "N&V" в плохой работе и назначило договорный штраф. Предприятие с этим не согласилось и подало возражение. Это фото сделано 12 сентября 2018 года в Йыхви на Пуру теэ и не связано непосредственно с вышеописанным случаем.

Новое Йыхвиское волостное управление до сих пор не пришло к какой-либо точке зрения относительно требования фирмы по уходу за улицами, в котором предприятие просит волость об отмене назначенного ему договорного штрафа и выплаты договорной суммы вместе с пени, к чему добавляются также расходы на правовую помощь.