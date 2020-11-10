Новая йыхвиская власть до сих пор не ответила на требование фирмы Осипенко

Новое Йыхвиское волостное управление до сих пор не пришло к какой-либо точке зрения относительно требования фирмы по уходу за улицами, в котором предприятие просит волость об отмене назначенного ему договорного штрафа и выплаты договорной суммы вместе с пени, к чему добавляются также расходы на правовую помощь.
В конце лета предыдущее волостное управление, возглавлял которое Макс Каур, назначило ТОО "N&V" за якобы невыполнение работ договорный штраф в размере 960 евро, вычтя эту сумму из ежемесячной платы, выплачиваемой фирме.