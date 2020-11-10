Команда Халлика пополнилась вторым американцем, "HITO"/"Karjamaa" - опытным игроком лиги мастеров

В пятницу вечером в Йыхвиском спортхолле воспитанник "HITO" Сандер Сааре спустя семь лет снова надел майку клуба. Игравший за "HITO" в лиге мастеров молодой форвард в 2013 году перешел в раквереский "Тарвас" под руководством Андреса Сыбера. Позднее Сааре играл еще в нескольких командах лиги мастеров: в Рапла, за ТТУ и Валга. В последние годы он жил и работал в Австралии.

Связывает команду воедино

По словам тренера "HITO"/"Karjamaa" Прийта Кяэна, Сааре на несколько лет отошел от баскетбола, а теперь, когда вернулся в Эстонию, был заинтересован в том, чтобы играть в любительской лиге. "Он поддерживает свою форму и играет вместе с нами, насколько позволяют другие дела", - сказал Кяэн.

По словам Кяэна, несмотря на то, что в Австралии Сааре не тренировался регулярно, такой игрок, как он, - большое подспорье для "HITO"/"Karjamaa". "Для второй лиги он и в нынешней форме очень хороший игрок. Навыки ведения игры, видения площадки и создания острых ситуаций он не утратил. Он очень нужен нам для связывания передней и задней линии. Если команда помоложе начинает гоняться за нами по всей площадке, то у нас есть надежный игрок, у которого не так просто отнять мяч", - рассказал Кяэн.

В пятницу вечером в Йыхви "HITO"/"Karjamaa" разгромил команду "Keila Korvpallikool II"/"Balteco" со счетом 121:58. Сааре провел на площадке около 20 минут и набрал восемь очков. Больше всего очков команде победителей принесли Таниель Шаповалов (23) и Вейко Симм (20).

По словам Прийта Кяэна, хорошо, когда игроков много, потому что в любительской команде то и дело бывает так, что не все игроки могут принять участие во всех матчах из-за рабочих обязанностей, также не всегда можно рассчитывать на игроков, проходящих срочную службу.

Халлик привел в Ийзаку еще одного американца

Команда Баскетбольной школы Рейнара Халлика и Ийзакуской гимназии одержала самую крупную победу в своей истории со счетом 99:69, уверенно обыграв на выезде в спортцентре "Карулаугу" команду Виймси.

За команду Халлика впервые сыграл 25-летний американец Келли Аллен Хайндс, рост которого составляет два метра. Хайндс, как и прибывший ранее этой осенью американец Малик Пью, приехал к Халлику, чтобы адаптироваться к европейскому баскетболу и начать здесь карьеру. В своей первой игре Хайндс показал неплохую статистику: 13 очков и десять подборов менее чем за 17 минут.

Больше всего очков (16) в победном матче записал на свой счет работающий тренером в баскетбольной школе Андрус Лехисметс. Снова отыгравший большую часть игрового времени - около 35 минут - Рейнар Халлик принес 12 очков, зато отдал восемь результативных передач и сделал 12 подборов.

Третья ида-вируская команда, команда Алутагузе, в прошлом туре уступила Раплаской баскетбольной школе со счетом 88:99.

В этот вторник в 18.00 в ийзакуском дерби схлестнутся алутагузесцы и команда Халлика.