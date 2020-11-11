Переворот в Нарве: мэр снят с должности, председатель горсобрания подала в отставку

Вотум недоверия Алексею Евграфову поддержали 17 из 31 депутата горсобрания.

Заявление о вотуме недоверия Евграфову и Янович было зачитано с трибуны городского собрания 29 октября экс-мэром Нарвы центристом Тармо Таммисте.

Заявление о вотуме недоверия подписали 10 из 31 члена городского собрания, но подписавшие выразили надежду, что за смещение мэра наберется достаточное количество голосов.

О недоверии Евграфову и Янович представители нарвской оппозиции неофициально заявили еще в июле 2020 года, однако осуществлению их плана летом помешали как политические недоговоренности о поддержке, так и превентивная антивирусная самоизоляция пары оппозиционеров после отпусков.

Основные причины для недоверия мэру Евграфову - его якобы поверхностная, по мнению оппозиции, работа над предложением горуправы о финансировании из программы справедливого перехода и вообще неумение наладить "нормальные отношения между городом Нарва и государством". В отношении Янович было сказано, что она руководит Нарвским горсобранием как одной своей фракцией "Kodulinn Narva", не считаясь с правами и словами оппозиции.