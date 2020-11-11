В Ида-Вирумаа около пятисот заразившихся коронавирусом

За последние 14 дней число зараженных на 100000 жителей выросло в Ида-Вирумаа к утру среды до рекордного уровня - 280,8. В целом по Эстонии этот показатель наполовину ниже.

За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 53 новых зараженных. В 27 случаях заразились в семейном кругу, в одном случае - в детсаду, в двух - на работе, в одном - на тренировке и в трех - в школе. Обстоятельства остальных случаев инфицирования еще выясняются.

В Ида-Вирумаа сейчас пять активных очагов инфекции. Самый крупный - в Вируской тюрьме, с ним связано 208 человек. Число инфицированных, связанных с нарвской Паэмурруской спортшколой, выросло до 43 человек. В очаге силламяэской Ваналиннаской школы - 38 человек.

По оценке Департамента здоровья, в Эстонии из-за широкого распространения коронавируса сложилась экстренная ситуация в здравоохранении. Количество пациентов, находящихся на больничном лечении, быстро растет.

Правительство решило, что с предстоящего понедельника, 16 ноября, начнут действовать новые меры по ограничению распространения вируса. Среди прочего надо будет надевать маску или покрывать нос и рот в общественном транспорте, в залах обслуживания и в помещениях общего пользования на предприятиях торговли, а также на конференциях, концертах, в театре и кино. Маску не обязаны носить люди, у которых есть на это медицинские противопоказания.