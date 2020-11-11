Все муниципальные школы Нарвы экстренно переведены на дистанционное обучение

Как пояснили в Нарвской горуправе, в последнее время в нескольких учреждениях города произошли вспышки инфекции COVID-19, и быстрый рост числа заболевших изменил ситуацию с распространением коронавируса в Нарве на очень трудную.

Чтобы остановить распространение инфекции по предложению Департамента здоровья на основании распоряжения Нарвской горуправы с 12 ноября нарвские муниципальные школы переходят на дистанционное обучение.

В Ваналиннаской государственной школе Нарвы на дистанционное обучение переведены только гимназические классы, о чем сообщила "Северному побережью" директор Татьяна Степанова. Она сказала, что решено остальные классы оставить в школе: "Будем их как-нибудь рассредотачивать".

Также начиная с 12 ноября на основании распоряжения Нарвской горуправы временно приостанавливается контактное обучение, занятия по интересам и оказание услуг в следующих городских учреждениях:

Нарвский Дом детского творчества;

Нарвская музыкальная школа;

Нарвская художественная школа;

Нарвский клуб юных моряков;

Нарвская спортивная школа Энергия, включая плавательный бассейн;

Нарвская спортивная школа Паэмурру;

Нарвский спортивный центр;

Дом культуры "Ругодив";

Нарвский молодежный центр.

В горуправе добавили, что во время приостановки контактной учебной работы и деятельности по интересам плата за обучение не будет взиматься.