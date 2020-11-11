Ср, 11.11.2020
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Все муниципальные школы Нарвы экстренно переведены на дистанционное обучение

Нарвская Кесклиннаская гимназия - старейшая школа в городе.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвская горуправа, ссылаясь на письмо из Департамента здоровья, приняла решение уже с 12 ноября перевести на дистанционную форму обучения все общеобразовательные школы и гимназии, а с ними и школы по интересам, и дом культуры, и спортцентр.

Как пояснили в Нарвской горуправе, в последнее время в нескольких учреждениях города произошли вспышки инфекции COVID-19, и быстрый рост числа заболевших изменил ситуацию с распространением коронавируса в Нарве на очень трудную.

Чтобы остановить распространение инфекции по предложению Департамента здоровья на основании распоряжения Нарвской горуправы с 12 ноября нарвские муниципальные школы переходят на дистанционное обучение.

В Ваналиннаской государственной школе Нарвы на дистанционное обучение переведены только гимназические классы, о чем сообщила "Северному побережью" директор Татьяна Степанова. Она сказала, что решено остальные классы оставить в школе: "Будем их как-нибудь рассредотачивать".

Также начиная с 12 ноября на основании распоряжения Нарвской горуправы временно приостанавливается контактное обучение, занятия по интересам и оказание услуг в следующих городских учреждениях:

  • Нарвский Дом детского творчества;
  • Нарвская музыкальная школа;
  • Нарвская художественная школа;
  • Нарвский клуб юных моряков;
  • Нарвская спортивная школа Энергия, включая плавательный бассейн;
  • Нарвская спортивная школа Паэмурру;
  • Нарвский спортивный центр;
  • Дом культуры "Ругодив";
  • Нарвский молодежный центр.

В горуправе добавили, что во время приостановки контактной учебной работы и деятельности по интересам плата за обучение не будет взиматься.

Нарвские детские сады в общем продолжают работать. Завотдела культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус объяснила, что детсады работают до дальнейших постановлений в отношении них со стороны Департамента здоровья и республиканского правительства.

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