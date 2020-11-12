В Белом зале откроется "Город мастеров"

Новая экспозиция открывает череду мероприятий, посвященных 65-летию ДТШ. Посетители галереи познакомятся с творчеством учеников художественного, швейного, авиамодельного кружков, а также с многообразием рукоделия и керамики.

По словам директора ДТШ Анны Рентик, за это время они выпустили более десяти тысяч учеников, раскрыть потенциал им помогали десятки педагогов. Сейчас в ДТШ трудятся 20 учителей, а результат совместных с их учениками усилий и можно увидеть на выставке.