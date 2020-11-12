Чт, 12.11.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

В Белом зале откроется "Город мастеров"

Ученики кружка рукоделия, которым руководит Инна Толса, удивят на выставке своим мастерством.

ФОТО: Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников

Во вторник, 17 ноября, в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца откроется выставка работ студийцев и кружковцев Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников. 

Новая экспозиция открывает череду мероприятий, посвященных 65-летию ДТШ. Посетители галереи познакомятся с творчеством учеников художественного, швейного, авиамодельного кружков, а также с многообразием рукоделия и керамики. 

По словам директора ДТШ Анны Рентик, за это время они выпустили более десяти тысяч учеников, раскрыть потенциал им помогали десятки педагогов. Сейчас в ДТШ трудятся 20 учителей, а результат совместных с их учениками усилий и можно увидеть на выставке.

Юбилею школы по интересам также будет посвящен ежегодный фестиваль "Зажигаем звезды" 5 декабря, а гала-концерт планируется на начало осени 2021 года.

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