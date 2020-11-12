В Белом зале откроется "Город мастеров"

Во вторник, 17 ноября, в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца откроется выставка работ студийцев и кружковцев Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников.
Новая экспозиция открывает череду мероприятий, посвященных 65-летию ДТШ. Посетители галереи познакомятся с творчеством учеников художественного, швейного, авиамодельного кружков, а также с многообразием рукоделия и керамики.
По словам директора ДТШ Анны Рентик, за это время они выпустили более десяти тысяч учеников, раскрыть потенциал им помогали десятки педагогов. Сейчас в ДТШ трудятся 20 учителей, а результат совместных с их учениками усилий и можно увидеть на выставке.
Юбилею школы по интересам также будет посвящен ежегодный фестиваль "Зажигаем звезды" 5 декабря, а гала-концерт планируется на начало осени 2021 года.