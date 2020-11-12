Посетители зон отдыха побили нынче рекорды

- Больше всего мы боялись Яанова дня, - признался управляющий Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации RMK Хейнар Юузе. - Чрезвычайное положение только что закончилось, больших яановых костров люди не устраивали, но тем больше разводили их на берегу. Кое-где приходилось даже призывать на помощь охранные фирмы, чтобы управлять людьми. К счастью, в Ида-Вирумаа делать это не потребовалось. Очевидно, зоны отдыха у нас настолько большие, что народ разумно рассеялся по Вирумаа.