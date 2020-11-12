Чт, 12.11.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Посетители зон отдыха побили нынче рекорды

Многочисленные посетители разумно распределялись в большой зоне отдыха.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Нынешним летом в местах отдыха в Ида-Вирумаа было необычайно многолюдно и люди вели себя на удивление разумно, отмечает курирующий региональные зоны отдыха Хейнар Юузе. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Больше всего мы боялись Яанова дня, - признался управляющий Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации RMK Хейнар Юузе. - Чрезвычайное положение только что закончилось, больших яановых костров люди не устраивали, но тем больше разводили их на берегу. Кое-где приходилось даже призывать на помощь охранные фирмы, чтобы управлять людьми. К счастью, в Ида-Вирумаа делать это не потребовалось. Очевидно, зоны отдыха у нас настолько большие, что народ разумно рассеялся по Вирумаа.

По словам Юузе, люди нашего края вели себя в Яанову ночь почти идеально: "Во всяком случае, в ходе рейдов мы не обнаружили ни одного неофициального костра или выезда на дюны". 

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