Баскетбольная битва года в деревне Ийзаку: американцы привели команду Халлика к победе

Задействовавшая 12 игроков команда Халлика создала решающий задел в третьей четверти.

Более половины очков команде Халлика принесли два недавно прибывших в Ийзаку американца: Келли Аллен Хайндс (24 очка) и Малик Пью (23). Хайндс также занес в свою статистику 11 подборов. Сам Рейнар Халлик в этот раз ограничился десятью очками и вдобавок отдал пять результативных передач.

В команде Алутагузе Эйнар Грюнинг набрал 22 очка, Яанус Пярнпуу - 17 очков.

По словам Рейнара Халлика, его команда начала игру вяло. "У парней был легкий мандраж, ведь соперники - большие крепкие ребята, от которых мы в прошлом году дважды потерпели поражение. Во второй половине мы уже действовали более напористо и преодолели скованность", - рассказал он, отметив, что соперники упростили им жизнь тем, что стягивались под корзину и позволяли свободно бросать издалека. Так удалось реализовать аж 16 трехочковых бросков.

Приехавший в Ийзаку на прошлой неделе двухметровый 25-летний американец Келли Аллен Хайндс удостоился от Халлика похвалы. "У него неплохие данные для баскетбола: хороший бросок, прыгучесть. Но ему предстоит еще многому научиться, чтобы адаптироваться к европейскому баскетболу", - сказал он, добавив, что во вторник американец играл, по большому счету, на одной ноге, поскольку в прошлой игре повредил лодыжку.