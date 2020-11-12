Баскетбольная битва года в деревне Ийзаку: американцы привели команду Халлика к победе

Во вторник вечером из битвы двух ийзакуских команд, выступающих во второй эстонской баскетбольной лиге, победителем вышла объединенная команда Баскетбольной школы Рейнара Халлика и Ийзакуской гимназии, которая одолела Алутагузеский баскетбольный клуб со счетом 88:70.
Задействовавшая 12 игроков команда Халлика создала решающий задел в третьей четверти.
Более половины очков команде Халлика принесли два недавно прибывших в Ийзаку американца: Келли Аллен Хайндс (24 очка) и Малик Пью (23). Хайндс также занес в свою статистику 11 подборов. Сам Рейнар Халлик в этот раз ограничился десятью очками и вдобавок отдал пять результативных передач.
В команде Алутагузе Эйнар Грюнинг набрал 22 очка, Яанус Пярнпуу - 17 очков.
По словам Рейнара Халлика, его команда начала игру вяло. "У парней был легкий мандраж, ведь соперники - большие крепкие ребята, от которых мы в прошлом году дважды потерпели поражение. Во второй половине мы уже действовали более напористо и преодолели скованность", - рассказал он, отметив, что соперники упростили им жизнь тем, что стягивались под корзину и позволяли свободно бросать издалека. Так удалось реализовать аж 16 трехочковых бросков.
Приехавший в Ийзаку на прошлой неделе двухметровый 25-летний американец Келли Аллен Хайндс удостоился от Халлика похвалы. "У него неплохие данные для баскетбола: хороший бросок, прыгучесть. Но ему предстоит еще многому научиться, чтобы адаптироваться к европейскому баскетболу", - сказал он, добавив, что во вторник американец играл, по большому счету, на одной ноге, поскольку в прошлой игре повредил лодыжку.
Халлик сказал, что и Хайндс, и второй американец - Малик Пью - находятся в Ийзаку в первую очередь для того, чтобы рядом с ними развивались воспитанники его баскетбольной школы. "Если в прошлом году играли все, кто был, то нынче никому ничего не гарантировано, оттого на тренировках такая здоровая спортивная злость, дух соперничества. Нам как тренерам теперь, скорее, приходится сдерживать ребят", - отметил он.