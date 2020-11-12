Чт, 12.11.2020
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Капремонт улицы Калеви завершат тартусцы

Капремонт улицы Калеви продолжится следующей весной.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

К миллиону евро, выделенному Министерством экономики и коммуникаций по ходатайству Кохтла-Ярвеского горуправления для продолжения реконструкции дорожного покрытия на улице Калеви, придется добавить еще более четырехсот тысяч евро из городского бюджета. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Во вторник Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило результаты конкурса госпоставки на завершение капитального ремонта улицы Калеви. Участвовало пять строительных фирм, наилучшее предложение сделала тартуская "Teearu Grupp" с ценой 1426970 евро без НСО. Миллион выделило правительство Эстонии из фонда оживления экономики в кризисный период, остальные деньги - из городского бюджета.

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, результатом конкурса они довольны. 

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