Капремонт улицы Калеви завершат тартусцы

К миллиону евро, выделенному Министерством экономики и коммуникаций по ходатайству Кохтла-Ярвеского горуправления для продолжения реконструкции дорожного покрытия на улице Калеви, придется добавить еще более четырехсот тысяч евро из городского бюджета.