Капремонт улицы Калеви завершат тартусцы

К миллиону евро, выделенному Министерством экономики и коммуникаций по ходатайству Кохтла-Ярвеского горуправления для продолжения реконструкции дорожного покрытия на улице Калеви, придется добавить еще более четырехсот тысяч евро из городского бюджета.
Во вторник Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило результаты конкурса госпоставки на завершение капитального ремонта улицы Калеви. Участвовало пять строительных фирм, наилучшее предложение сделала тартуская "Teearu Grupp" с ценой 1426970 евро без НСО. Миллион выделило правительство Эстонии из фонда оживления экономики в кризисный период, остальные деньги - из городского бюджета.