В Йыхвиском военном городке коронавирусом заразились 28 человек

По сообщению бригады, все солдаты с симптомами вируса находятся в изоляции. Солдаты, сдавшие положительный тест на коронавирус, находятся в изоляторе под наблюдением медицинского центра. Все солдаты с подозрением на вирус изолированы от остальных подразделений. "Мы постоянно оцениваем ситуацию, идет планирование и подготовка к поголовному тестированию подразделений группы риска", - говорилось в сообщении.

В городке Сил обороны на улице Парги на восточной окраине Йыхви располагаются Калевский пехотный батальон и Вируский пехотный батальон.

В качестве профилактических мер в бригаде ввели обязательное ношение масок, как можно более частое мытье и дезинфицирование рук, также отменены все мероприятия и крупные построения. Для предотвращения дальнейшего распространения вируса бригада продлила действующие с прошлого четверга ограничения, которые касаются выдачи увольнительных солдатам-срочникам и приема гостей. С близкими можно поддерживать контакт через социальные сети или по телефону, также есть возможность отправлять солдатам посылки по почте.

По состоянию на четверг в Ида-Вирумаа было 11 очагов коронавируса. С крупнейшим из них - очагом в Вируской тюрьме в Йыхви - связаны 230 человек.

С конца прошлой недели значительно расширился и очаг в нарвской Паэмурруской спортшколе, в котором 48 инфицированных. Для предотвращения распространения вируса Нарвское горуправление с четверга отправило учащихся всех общеобразовательных школ на домашнее дистанционное обучение. Также закрыты школы по интересам, спортшколы, молодежный центр и Дом культуры "Ругодив".