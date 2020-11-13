Пт, 13.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Тартуский окружной суд оправдал йыхвиского политика Нину Негласон и предпринимателя Тийу Сепп, которые обвинялись в коррупции

Суды обеих инстанций оправдали Тийу Сепп (на переднем плане) и Нину Негласон, которые обвинялись в коррупции. У прокуратуры еще есть возможность обжаловать решение в Государственном суде.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тартуский окружной суд в этот четверг своим решением оставил без изменений оправдательный приговор Вируского уездного суда в отношении врача и политика Нины Негласон и предпринимателя Тийу Сепп, которые обвинялись в коррупционных преступлениях.

Прокуратура обвиняла Тийу Сепп и "Corrigo" в даче взятки Нине Негласон, которая, работая по договору врачом-экспертом, одновременно являлась председателем Йыхвиского волостного собрания и, согласно обвинительному заключению, поддерживала строительство в Йыхви центра здоровья и на заседании волостного собрания проголосовала за сдачу в аренду "Corrigo" пустующих волостных помещений. Из-за этого прокуратура истолковала получение Негласон зарплаты от "Corrigo" как взятку.

Обвинение во взяточничестве затрагивало также свекровь Негласон, которая получала в "Corrigo" услугу ухода: по мнению прокуратуры, Негласон необоснованно платила за услугу более низкую цену, чем другие. 

Вируский уездный суд 30 июня оправдал всех обвиняемых по всем пунктам. Суд признал, что Негласон нарушила ограничение на совершение действия, проголосовав на заседании волостного собрания за сдачу помещений в аренду "Corrigo", однако это было не уголовное, а административное деяние, и его срок давности вскоре истечет. 

Тартуский окружной суд внес некоторые изменения в решение уездного суда, но по большей части оставил его без изменения.

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