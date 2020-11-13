Суд не удовлетворил иск мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко к гражданскому активисту

"Отклонить иск Людмилы Янченко к Сергею Бучинскому за отказ опровергнуть неверные данные", - говорится в опубликованной в пятницу, 13 ноября, резолюции.

Спор касается публикаций, обнародованных этим летом в социальной сети "Facebook". Дело в том, что местный активист Сергей Бучинский, один из представителей противников строительства завода масел в Ахтме, поделился в группе, где он является администратором, видео со встречи мэра Янченко с министром окружающей среды Рене Кокком, которое опубликовал кохтла-ярвеский городской чиновник Валерий Корб. Бучинский сопроводил видео комментарием о том, что власти решают вопросы между собой и не разговаривают с народом.

Несколько участников группы оставили под этим постом критические комментарии.

После этого Янченко решила подать в суд на Бучинского и потребовать опровержения неверных утверждений. Требования о компенсации она не представила. В своем иске Янченко утверждала, что ее обвинили в получении взятки и в том, что в случае строительства завода она получит десять процентов отката, и потребовала опровергнуть эти утверждения.

Суд дал сторонам время урегулировать спор, но Бучинский не согласился. "Я не вижу никакого смысла в соглашении, так как я ни в чем не виноват. Янченко даже не доказала, что эти комментарии направлены именно на нее. Мне не за что извиняться, - сказал Бучинский "Северному побережью".