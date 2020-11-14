В Ийзакуский центр природы наведался воробьиный сычик

Специалист Департамента окружающей среды по экологическому образованию Анне-Ли Фершель стала очевидцем происшествия и даже успела сфотографировать и снять на видео воробьиного сычика, пока он приходил в себя.

- Я, конечно, держалась от него поодаль, чтобы еще больше не испугать пережившую стресс птицу, - сказала Фершель.

Хотя на окнах Ийзакуского центра природы наклеены силуэты хищных птиц, которые должны бы отпугивать пернатых, эта мера помогает не всегда.

- После того как эти силуэты наклеили, птицы стали биться об окна значительно реже, но иногда это все же случается, - вспомнила она, как в прошлом году, врезавшись в окно, погиб перепелятник. - Чаще такое происходит, когда молодые птицы начинают летать: они еще глупые и даже не думают бояться силуэтов.

Воробьиному сычу повезло - после столкновения с окном он выжил.

- Пришел в себя минут через пять-семь, - сказала Фершель. Сначала он просто сидел, потом начал потихоньку вертеть головой и в конце концов полетел в сторону леса.

Воробьиный сычик - птица размером со скворца - относится к самым мелким совам Эстонии и всей Европы. Несмотря на скромные размеры, это все же настоящий хищник, питающийся как пернатыми, так и мышами. Зимой добычей посещающего птичьи кормушки воробьиного сыча может стать также какая-нибудь "начиненная" подсолнечными семечками синица.

Воробьиный сыч активен как в сумерки, так и днем. В отличие от многих других совиных, ночью он отдыхает.

В Эстонии воробьиные сычики гнездятся главным образом в старых ельниках или смешанных лесах с преимуществом елей, а иногда и в сосновых лесах.

- Приятно было увидеть такого редкого гостя, ведь обычно эти птицы активны в сумерки. Радует, что у нас есть еще места, где имеются условия для их обитания, - сказала Анне-Ли Фершель.

По двору центра природы пробегал также заяц-русак. ФОТО: Anne-Ly Feršel