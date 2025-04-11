ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Как хранить лекарства и другие аптечные товары?

В информационном листке, прилагаемом к лекарству, кратко изложены самые важные вещи, которые необходимо знать при использовании конкретного лекарства. Однако едва ли не самая важная информация оставлена в конце листка и озаглавлена "Как хранить". Этот короткий абзац - одна из важных причин, по которой лекарства следует хранить в оригинальной упаковке.

Хранение домашнего запаса лекарств

Когда речь идет о домашнем запасе лекарств, важны два момента. Во-первых, лекарства должны быть доступны для всех членов семьи. Будь то внезапная необходимость в болеутоляющем или перевязочном средстве, а также, например, в пластыре. Во-вторых, они должны храниться "в укромном и недоступном для детей месте". Обычно это первое предложение в разделе инфолистка, посвященном хранению.

Лекарства часто имеют цветное покрытие, и дети видят, как их родители, бабушки и дедушки регулярно их принимают. Каждый раз, когда вы принимаете регулярные лекарства, убедитесь, что они принадлежат конкретному члену семьи и что детям нельзя принимать их самостоятельно. Чтобы полностью исключить возможность попадания лекарств в руки маленьких детей, убирайте ежедневные лекарства после приема с глаз долой.