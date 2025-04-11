ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Как хранить лекарства и другие аптечные товары?

"Мне положить это дома в холодильник?" - очень распространенный вопрос при покупке в аптеке мазей, кремов или глазных капель.
В информационном листке, прилагаемом к лекарству, кратко изложены самые важные вещи, которые необходимо знать при использовании конкретного лекарства. Однако едва ли не самая важная информация оставлена в конце листка и озаглавлена "Как хранить". Этот короткий абзац - одна из важных причин, по которой лекарства следует хранить в оригинальной упаковке.
Хранение домашнего запаса лекарств
Когда речь идет о домашнем запасе лекарств, важны два момента. Во-первых, лекарства должны быть доступны для всех членов семьи. Будь то внезапная необходимость в болеутоляющем или перевязочном средстве, а также, например, в пластыре. Во-вторых, они должны храниться "в укромном и недоступном для детей месте". Обычно это первое предложение в разделе инфолистка, посвященном хранению.
Лекарства часто имеют цветное покрытие, и дети видят, как их родители, бабушки и дедушки регулярно их принимают. Каждый раз, когда вы принимаете регулярные лекарства, убедитесь, что они принадлежат конкретному члену семьи и что детям нельзя принимать их самостоятельно. Чтобы полностью исключить возможность попадания лекарств в руки маленьких детей, убирайте ежедневные лекарства после приема с глаз долой.
Большинство лекарств и пищевых добавок имеют маркировку "не требуют особых условий хранения". Это означает, что лекарство хранится при комнатной температуре (обычно от 15 до 25 градусов) и нормальной влажности воздуха. Эти условия невозможно создать в ванной комнате, где наблюдаются повышенная влажность и перепады температур. А также на кухне и высоко на шкафу, поскольку там слишком тепло, а также на подоконнике или около окна, куда попадают прямые солнечные лучи. То же самое касается хранения возле обогревателя и в автомобиле. Поскольку в спальне часто бывает прохладнее, хорошим выбором может быть шкаф в спальне.
Хранение в холодильнике
Некоторые лекарства (инсулины, лечебные глазные капли) необходимо хранить в холодильнике, но после вскрытия их можно оставить при комнатной температуре на определенное время.
Не полагайтесь на хорошую память! Помимо инсулинов и глазных капель, мази местного действия и сиропы часто имеют ограничение по сроку использования после вскрытия упаковки. В момент вскрытия вы уверены, что запомните это, но когда возникает необходимость в лекарстве, время вскрытия безнадежно забыто, и лекарство остается непринятым на всякий случай. Поэтому разумно всегда отметить на упаковке дату вскрытия. Действие лекарств, которые хранятся в открытом виде слишком долго, невозможно проконтролировать и может быть опасно для вашего здоровья. Признаками порчи могут быть изменение запаха, цвета, текстуры и появление осадка на дне.
При хранении в холодильнике важно, чтобы лекарство не находилось слишком близко к охлаждающему элементу во избежание замерзания. На упаковке лекарственных средств, требующих хранения в холодильнике, имеется маркировка "хранить при температуре +2...+8 градусов", а также они имеют ограничение по сроку годности.
Лекарства с очень сильным запахом следует хранить в тщательно закрытой упаковке, при необходимости в плотно закрытом пластиковом пакете с застежкой, и отдельно от других лекарств, чтобы избежать распространения запаха.
Азбука косметики
Для косметики условия хранения аналогичны. Срок годности после вскрытия указан на упаковке и баночке/флаконе - мы привыкли соблюдать его при пользовании кремами для лица и тониками. Когда речь заходит о солнцезащитном креме, мы часто забываем, что к новому сезону рекомендуемый срок годности прошлогоднего солнцезащитного средства истекает и крем больше не выполняет свое предназначение.
Чтобы крем сохранял качество до последней капли, извлекайте его из баночки с помощью лопаточки. Таким образом вы избежите заражения содержимого бактериями (ваши пальцы никогда не бывают такими уж чистыми), всегда плотно закрывайте крем крышкой после использования и храните его в правильных условиях. Если запах, цвет или текстура крема изменились (стал водянистым, комковатым), скорее всего, он испорчен.
Смена зубной щетки
Одна вещь, которая по-прежнему требует регулярного внимания, - это зубная щетка. Чтобы зубная щетка полностью выполняла свое предназначение, ее необходимо менять каждые три месяца. Разумно взять новую зубную щетку после перенесенной вирусной или бактериальной инфекции, а также после удаления зубного камня или чистки зубов пищевой содой.
Щетка с изношенными щетинками больше не выполняет свою функцию тщательной очистки, а щетка, которую не меняли слишком долго, собирает грязь, а при повышенной влажности в ванной комнате - еще и бактерии. Важно давать щетине полностью высохнуть между чисткой зубов (чехол нужен только для транспортировки зубной щетки) и не делиться зубной щеткой ни с кем.
Просроченные лекарства
Пару раз в год следует критически пересматривать запасы лекарств в вашем доме. Выбросите лекарства, оставшиеся после курса лечения. Например, две таблетки антибиотиков после стоматологической процедуры, неиспользованные лекарства, если схема лечения была изменена и что-то было пропущено, а также лекарства, предназначенные для маленьких детей, дозировка которых уже не подходит для ребенка постарше. Кроме того, сдайте сиропы, срок хранения которых в открытом виде истек, и все лекарства с истекшим сроком годности в пункт приема отходов или в аптеку, чтобы предотвратить их неправильное использование или отравление.
Что следует относить в аптеку? Только лекарства! На упаковке лекарства указывается, является ли оно безрецептурным или рецептурным, на других продуктах - нет. На упаковке пищевой добавки указано, что это пищевая добавка (на английском языке также food supplement). Пищевые добавки, натуральные продукты, средства гигиены и косметика, а также многие витамины не являются опасными отходами и могут быть извлечены из упаковки и выброшены вместе с обычными отходами.
Пластыри, угольные таблетки, шприцы, термометры и глюкометры не являются лекарственными средствами и не принимаются в аптеках. В отношении медицинских приборов следуйте инструкциям на упаковке, так как некоторые из них представляют собой смешанные бытовые отходы, а другие могут быть классифицированы как опасные отходы или отходы электроники.
Опасные отходы необходимо вывозить на ближайшую станцию сбора отходов или в пункт сбора опасных отходов (стационарный или мобильный пункт сбора). Электронные устройства можно отвезти на станцию сбора отходов или выбросить в контейнеры для сбора отходов электроники, расположенные в крупных магазинах. Термометры, содержащие ртуть, необходимо сдать на станцию сбора отходов или в пункт сбора опасных отходов.
Не удаляйте остатки лекарств из банок, тюбиков, бутылочек или блистеров самостоятельно.
При доставке лекарств в аптеку пакет должен быть прозрачным и легко открываться, чтобы при передаче можно было убедиться, что содержимое разрешается сдавать в аптеку.
Ни в коем случае не следует смывать остатки лекарств в раковину или унитаз.