Вирве Осила: Путающиеся под ногами прогресса "канавщики"

Когда-то писатели Ильф и Петров были убеждены, что лучшая часть человечества - это пешеходы. Они даже представить себе не могли такого скачка в развитии, какой совершило человечество на сегодняшний день. Нынешние пешеходы - те, кто проживает на селе или в непосредственной близости от больших шоссе, - являются, по мнению чиновников, дальнобойщиков и разных руководителей, последними занудами, которых следует игнорировать чуть ли не в обязательном порядке.
Дом моего хорошего знакомого стоит возле автодороги. Он прожил тут всю жизнь и не намерен куда-либо переезжать, покуда не вынесут вперед ногами. Пока он не выходит со двора, жизнь прекрасна. Но когда требуется пойти в магазин, к врачу или еще по каким-то делам, он начинает сомневаться, далеко ли удастся отойти от ворот. А если он все же доберется до цели и придет пора возвращаться, то дорога до родных ворот опять превращается в прохождение экстремальной трассы.
Дом расположен как раз между двумя автобусными остановками, до обеих шагать около километра по обочине. А на шоссе от рассвета до заката непрерывный поток машин. Пешехода или велосипедиста, передвигающегося по здешней узкой и никак не отмеченной обочине, может либо затянуть воздушным потоком под колеса мимо мчащихся грузовиков, либо, наоборот, скинуть в придорожную канаву. Ни на шоссе Йыхви - Тарту, ни на других автодорогах мне не доводилось видеть удобных для пешеходов обочин или пешеходных переходов - последних нет даже возле автобусных остановок.
Весной меня по пути подвезли до хутора моей подруги; машина поехала себе дальше, а мне пришлось караулить примерно четверть часа, чтобы прошмыгнуть через дорогу. И то мир едва не избавился от одной из зануд - к спасительным воротам я спешила уже под рев автомобильных гудков. В августе мне снова потребовалось поехать на знакомый хутор, но в этот раз я села на автобус и попросила водителя сделать остановку, так сказать, у ворот. Шофер улыбнулся и сказал извиняясь, что такие остановки больше не разрешены - якобы водители фур жалуются, что автобусы, останавливаясь в необозначенных местах, создают аварийно опасную ситуацию.
Я вышла на остановке, перековыляла, лавируя между машин, на другую сторону дороги и еще около километра по узкой обочине брела в обратном направлении до знакомого домика - овеваема выхлопными газами, ветрами и страхами. Совершенно безопасно!
Один проживающий в южной Эстонии водитель автобуса рассказывал, что ему очень неловко перед пожилыми пассажирами. Поскольку сельских магазинов становится все меньше, а некоторые деревенские старушки-старички все еще живы наперекор всеобщему прогрессу, то им приходится совершать для удовлетворения своих пищевых потребностей дальние поездки в магазин. Итак, пожилой человек с двумя набитыми продуктами сумками садится в автобус, а тот проезжает километр-полтора мимо поворота на его хутор или мимо ворот его дома, чтобы законопослушно остановиться в предусмотренном месте. И старику приходится тащиться далеко назад, волоча нелегкую поклажу.
Этот водитель сказал, что больше всего ему стыдно в момент, когда проехавший мимо своего дома человек говорит ему, выходя на остановке: "Спасибо!".
Публичные личности воодушевленно вещают о необходимости скоростных трасс, о строительстве новых или расширении старых дорог, а также о возможностях безопасного перехода дорог для лесных животных. Однако я не слышала, чтобы кто-то упомянул о возможности безопасного пешего пути от остановки до дома (и обратно) для людей, проживающих возле шоссе, которые вынуждены передвигаться по краю дорог или, что еще страшнее, переходить их.
Наступил темный период года, который продлится несколько месяцев. Когда школьник, работающий человек или пенсионер спешат ранним утром или темным вечером на автобус, то только от отражателя пользы им очень мало, если для передвижения между мчащимся мимо транспортом и глубокой канавой остается узкая полоса на обочине - каменистая, грязная или скользкая, либо все это вместе.
Замечательно, что вместо старых будок на автобусных остановках появляются новые, симпатичные павильоны. Говорят, что в них будет даже освещение. Но, к сожалению, не все пассажиры проживают у автобусных остановок, и из освещенного строения им придется ступать в темноту, как в черную дыру, и путь домой через эту дыру довольно опасен и для молодого, и для старого.
В своем поселке я могу передвигаться без опаски: пешеходные переходы и тротуары у нас есть и отмечены, уличное освещение протянуто до самого последнего угла. Зато жителей деревень, вынужденных передвигаться из пункта А в пункт Б на автобусе, велосипеде и на "номере 11", можно приравнять к рискующим жизнью каскадерам. Ведь все шишки, царапающие на бумаге миллионные планы строительства шоссейных дорог, ездят на машинах и даже понятия не имеют, какую угрозу представляет неуемная жажда скорости для путающихся под ногами прогресса жителей еще не вымерших деревень. К счастью, в городах-поселках права человека пешеходам гарантированы, однако на общем фоне ощущается дискриминация.
И напоследок еще один фрагмент издевки в этой мозаике безразличия. Автобусную остановку возле бывшего аэродрома в Пуру (если ехать со стороны Тарту в Йыхви) перенесли далеко вперед - опять же из соображений безопасности (!). На этой остановке из автобуса выходят те сельские жители, кому нужно попасть на учебу, на работу или к врачу, однако дороги до пункта их назначения нет. Есть только ухабистая дорожка, которая в зависимости от времени года то раскисает, то покрывается льдом.
Деревенские, как известно, способны вынести многое, разве что тихо ругаются, если есть причина. Крик не поднимают и безучастно утаптывают дорожку, не делая ее шире или лучше.
В заключение я просто не могу не перефразировать тут одну присказку: "Молодой-здоровый-энергичный (чиновник) не прослезится, если зад ребенка-старика-калеки окажется забрызган дорожной грязью или и вовсе приземлится в канаве".