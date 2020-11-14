Вирве Осила: Путающиеся под ногами прогресса "канавщики"

Этот водитель сказал, что больше всего ему стыдно в момент, когда проехавший мимо своего дома человек говорит ему, выходя на остановке: "Спасибо!".

Публичные личности воодушевленно вещают о необходимости скоростных трасс, о строительстве новых или расширении старых дорог, а также о возможностях безопасного перехода дорог для лесных животных. Однако я не слышала, чтобы кто-то упомянул о возможности безопасного пешего пути от остановки до дома (и обратно) для людей, проживающих возле шоссе, которые вынуждены передвигаться по краю дорог или, что еще страшнее, переходить их.

Наступил темный период года, который продлится несколько месяцев. Когда школьник, работающий человек или пенсионер спешат ранним утром или темным вечером на автобус, то только от отражателя пользы им очень мало, если для передвижения между мчащимся мимо транспортом и глубокой канавой остается узкая полоса на обочине - каменистая, грязная или скользкая, либо все это вместе.

Замечательно, что вместо старых будок на автобусных остановках появляются новые, симпатичные павильоны. Говорят, что в них будет даже освещение. Но, к сожалению, не все пассажиры проживают у автобусных остановок, и из освещенного строения им придется ступать в темноту, как в черную дыру, и путь домой через эту дыру довольно опасен и для молодого, и для старого.

В своем поселке я могу передвигаться без опаски: пешеходные переходы и тротуары у нас есть и отмечены, уличное освещение протянуто до самого последнего угла. Зато жителей деревень, вынужденных передвигаться из пункта А в пункт Б на автобусе, велосипеде и на "номере 11", можно приравнять к рискующим жизнью каскадерам. Ведь все шишки, царапающие на бумаге миллионные планы строительства шоссейных дорог, ездят на машинах и даже понятия не имеют, какую угрозу представляет неуемная жажда скорости для путающихся под ногами прогресса жителей еще не вымерших деревень. К счастью, в городах-поселках права человека пешеходам гарантированы, однако на общем фоне ощущается дискриминация.

И напоследок еще один фрагмент издевки в этой мозаике безразличия. Автобусную остановку возле бывшего аэродрома в Пуру (если ехать со стороны Тарту в Йыхви) перенесли далеко вперед - опять же из соображений безопасности (!). На этой остановке из автобуса выходят те сельские жители, кому нужно попасть на учебу, на работу или к врачу, однако дороги до пункта их назначения нет. Есть только ухабистая дорожка, которая в зависимости от времени года то раскисает, то покрывается льдом.

Деревенские, как известно, способны вынести многое, разве что тихо ругаются, если есть причина. Крик не поднимают и безучастно утаптывают дорожку, не делая ее шире или лучше.