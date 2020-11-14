Кохтла-Ярвеская поликлиника прошла "курс оздоровительного лечения"

Административный директор Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер сказал, что хотя строители сдали объект, до конца ноября в кабинетах и коридорах продолжат устанавливать мебель и оборудование. Время потребуется также на оформление разрешений на деятельность от города и соответствующих служб.

- Думаю, что в полную силу здесь забурлит жизнь к концу года, - констатирует он, напомнив, что работы по реновации поликлиники начались в 2018 году и были разделены на два этапа, первый из которых завершился ровно год назад.