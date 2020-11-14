Сб, 14.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Кохтла-Ярвеская поликлиника прошла "курс оздоровительного лечения"

Койт Орас показывает просторы коридора и изюминки декора.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Строительная компания "Astlanda Ehitus", осуществлявшая реновацию поликлиники в Кохтла-Ярве на улице Рави, справилась с поставленными задачами в срок - 12 ноября объект сдан. Все работы обошлись около 11 миллионов евро. Около миллиона евро из этой суммы пошло на мебель и оборудование. В основном - расходы больницы, два миллиона евро выделил Европейский фонд регионального развития. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Административный директор Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер сказал, что хотя строители сдали объект, до конца ноября в кабинетах и коридорах продолжат устанавливать мебель и оборудование. Время потребуется также на оформление разрешений на деятельность от города и соответствующих служб.

- Думаю, что в полную силу здесь забурлит жизнь к концу года, - констатирует он, напомнив, что работы по реновации поликлиники начались в 2018 году и были разделены на два этапа, первый из которых завершился ровно год назад. 

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