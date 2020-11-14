Кохтла-Ярвеская поликлиника прошла "курс оздоровительного лечения"

Строительная компания "Astlanda Ehitus", осуществлявшая реновацию поликлиники в Кохтла-Ярве на улице Рави, справилась с поставленными задачами в срок - 12 ноября объект сдан. Все работы обошлись около 11 миллионов евро. Около миллиона евро из этой суммы пошло на мебель и оборудование. В основном - расходы больницы, два миллиона евро выделил Европейский фонд регионального развития.
Административный директор Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер сказал, что хотя строители сдали объект, до конца ноября в кабинетах и коридорах продолжат устанавливать мебель и оборудование. Время потребуется также на оформление разрешений на деятельность от города и соответствующих служб.