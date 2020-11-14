В Кохтла-Ярве на праздничное украшение пойдет около 53 тысяч евро

Расходы на праздничное украшение составят почти 53 тысячи евро. Из них 17280 евро пойдут на установку уже имеющихся украшений, 15280 евро - на покупку и установку новых, 7080 евро - на демонтаж, 3900 евро - на ремонт.

Согласно договору, фирма должна установить и подключить к электропитанию рождественские украшения в городе не позднее второго дня адвента (6 декабря 2020 года), а украсить установленные в городских частях ели - не позднее первого дня адвента (29 ноября).