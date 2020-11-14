Сланцевая промышленность принесла в прошлом году в госказну 121 миллион евро

Несмотря на резкое сокращение производства сланцевой электроэнергии сланцевая промышленность принесла в 2019 году в госказну 121 миллион евро.
Опубликованный в пятницу в вебе "Ежегодник сланцевой промышленности" сообщает среди прочего, что в прошлом году в сланцевом секторе работало 6530 человек.
2019 год стал переломным для сланцевой промышленности: производство электроэнергии из сланца уменьшилось за год на 54 процента. В то же время увеличилось производство жидких топлив из сланца, достигшее рекордного за все годы уровня - 1,17 миллиона тонн.
По оценке руководителя Центра компетенции в области сланца Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Калле Пирка, 65-страничный ежегодник подробно описывает, как повлияло на эту отрасль экономики изменение рыночных условий и насколько велико было влияние изменения регуляций.
Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер отметил, что теперь, когда "Eesti Energia" приняла решение об инвестициях в новый завод сланцевого масла, предприятие в сотрудничестве с университетами и эстонскими учеными работает во имя дальнейшего развития технологии "Enefit". "Уже сейчас мы в состоянии перерабатывать при процессе пиролиза старые шины и потенциально будем перерабатывать пластиковые отходы - развивающийся центр циркуляционной экономики поможет таким образом решать проблемы окружающей среды", - отметил Суттер.
Председатель правления "Viru Keemia Grupр" Ахти Асманн сказал, что на мировом рынке постоянно растет спрос на производимые в Эстонии сланцевое масло и продукцию тонкой химии.
Председатель правления "Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа добавил, что поворотные и переменчивые времена заставили предприятие приложить усилия и найти новые направления. "Мы провели несколько успешных опытов, чтобы найти материалы, подходящие для производства масла. Осуществление этих обновлений во многом зависит и от того, как на это откликнутся государство, законодательство и процедуры выдачи новых разрешений по окружающей среде", - сказал он.