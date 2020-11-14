Сланцевая промышленность принесла в прошлом году в госказну 121 миллион евро

Опубликованный в пятницу в вебе "Ежегодник сланцевой промышленности" сообщает среди прочего, что в прошлом году в сланцевом секторе работало 6530 человек.

2019 год стал переломным для сланцевой промышленности: производство электроэнергии из сланца уменьшилось за год на 54 процента. В то же время увеличилось производство жидких топлив из сланца, достигшее рекордного за все годы уровня - 1,17 миллиона тонн.

По оценке руководителя Центра компетенции в области сланца Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Калле Пирка, 65-страничный ежегодник подробно описывает, как повлияло на эту отрасль экономики изменение рыночных условий и насколько велико было влияние изменения регуляций.

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер отметил, что теперь, когда "Eesti Energia" приняла решение об инвестициях в новый завод сланцевого масла, предприятие в сотрудничестве с университетами и эстонскими учеными работает во имя дальнейшего развития технологии "Enefit". "Уже сейчас мы в состоянии перерабатывать при процессе пиролиза старые шины и потенциально будем перерабатывать пластиковые отходы - развивающийся центр циркуляционной экономики поможет таким образом решать проблемы окружающей среды", - отметил Суттер.

Председатель правления "Viru Keemia Grupр" Ахти Асманн сказал, что на мировом рынке постоянно растет спрос на производимые в Эстонии сланцевое масло и продукцию тонкой химии.