Землевладельцы не согласны с планируемой в Тойла велодорогой

Хотя Тойлаское волостное управление и говорило ранее, что достигает соглашения с землевладельцами для строительства велодороги между Йыхви и Тойла, часть владельцев все же против нынешнего плана и не хотят, чтобы велодорога в том виде, в каком она запланирована, проходила по их недвижимости.
22 сентября представители волостного управления встретились с владельцами недвижимостей, по которым пройдет планируемая велодорога, и ознакомили их с проектом. В середине октября владельцы четырех участков недвижимости обратились в волостное управление с письмом, в котором выразили претензии относительно пробелов в протоколе соответствующего собрания, а также сообщили, что не согласны с местом прокладки планируемой велодороги.