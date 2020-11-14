Сб, 14.11.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Землевладельцы не согласны с планируемой в Тойла велодорогой

Планируемая рядом с дорогой Тойла - Кырве велодорога раздражает некоторых землевладельцев, однако волость надеется договориться с ними.

ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

Хотя Тойлаское волостное управление и говорило ранее, что достигает соглашения с землевладельцами для строительства велодороги между Йыхви и Тойла, часть владельцев все же против нынешнего плана и не хотят, чтобы велодорога в том виде, в каком она запланирована, проходила по их недвижимости.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

22 сентября представители волостного управления встретились с владельцами недвижимостей, по которым пройдет планируемая велодорога, и ознакомили их с проектом. В середине октября владельцы четырех участков недвижимости обратились в волостное управление с письмом, в котором выразили претензии относительно пробелов в протоколе соответствующего собрания, а также сообщили, что не согласны с местом прокладки планируемой велодороги.

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