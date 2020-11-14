Землевладельцы не согласны с планируемой в Тойла велодорогой

Хотя Тойлаское волостное управление и говорило ранее, что достигает соглашения с землевладельцами для строительства велодороги между Йыхви и Тойла, часть владельцев все же против нынешнего плана и не хотят, чтобы велодорога в том виде, в каком она запланирована, проходила по их недвижимости.