Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа усиливается: заболели уже 562 человека

Под наблюдением Департамента здоровья находятся более 3300 жителей Вирумаа. Уровень заболеваемости за последние 14 дней на 100000 жителей в Вирумаа вырос до 367,8.

По состоянию на пятницу в Ида-Вирумаа было 11 очагов коронавируса. С крупнейшим из них - очагом в Вируской тюрьме в Йыхви - связаны 230 человек. Если в начале вспышки в тюрьме заражались в основном заключенные, то на данный момент коронавирус диагностирован и у 24 чиновников.

С конца прошлой недели значительно расширился и очаг в нарвской Паэмурруской спортшколе, в котором 55 инфицированных.

В расположенном в Йыхви городке Сил обороны коронавирус выявлен у 26 служащих срочной службы и двух действительных военнослужащих, в Тапаском городке заразились 16 срочников, сообщила 1-я пехотная бригада Сил обороны в четверг вечером в социальных медиа. В городке Сил обороны на улице Парги на восточной окраине Йыхви располагаются Калевский пехотный батальон и Вируский пехотный батальон.

По сообщению бригады, все солдаты с симптомами вируса находятся в изоляции. Солдаты, сдавшие положительный тест на коронавирус, находятся в изоляторе под наблюдением медицинского центра. Все солдаты с подозрением на вирус изолированы от остальных подразделений. "Мы постоянно оцениваем ситуацию, идет планирование и подготовка к поголовному тестированию подразделений группы риска", - говорилось в сообщении.