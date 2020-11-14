Приключения Хенрика Норманна в стране коричневого золота

Запись передачи ETV о путешествиях, проходившая в стране коричневого золота, превратилась для Хенрика Норманна в настоящий поход с открытиями, лучшими из которых он и поделится в субботу с телезрителями.

- По тросу я спустился впервые в жизни. В других уголках мира только смотрел, как эти сумасшедшие лезут, а в Кивиылиском приключенческом центре, где натянут самый длинный в странах Балтии и северных странах трос, и сам попробовал. Когда оттолкнулся, то понял, что пути назад нет и придется идти до победного конца. А когда оказался в конце спуска, то почти ничего о нем не помнил. Следовательно, это подобно йоге - действует на мозг освежающе и вызывает желание сразу же вернуться, - говорит знаменитый шоумен.

Кивиылискому приключенческому центру Норманн желает милости от погоды, чтобы лыжная гора все же оказалась зимой покрыта снегом. "Много ли в мире таких стран, которые строят себе гору, чтобы кататься с нее!".

Острые переживания и крутые виды предложило сафари по бывшему разрезу "Айду".

Спуск по тросу подобен йоге - действует на мозг освежающе. Хенрик Норманн 36

- Я участвовал в сафари в разных уголках света, ездил и по пустыне, и по трясине. Айдуские каналы заполнены на диво чистой водой. Здесь открывается хороший вид сверху. Интересно посмотреть на изрытую землю, - поделился впечатлениями Норманн, добавив, что группа "АВВА" уже прославила "Айду" на весь мир. - У "АВВА" есть песня "I do, I do, I do, I do, I do". Когда мы сообразили это и доехали до музея-шахты, то у женщин уже играла эта песня. Слухи распространяются быстро, - посмеивается Норманн.

Под землей ведущий, рост которого выше среднего, засомневался, удастся ли ему втиснуться в подземный поезд: "Глянул, до чего же он маленький - как поезд Утки из мультфильма, - но все же я влез. Рад, что посмотрел и музей-шахту".

Передача о стране коричневого золота выйдет в эфир 14 ноября в 20 часов.

ФОТО: Kuvatõmmis