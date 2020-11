Приключения Хенрика Норманна в стране коричневого золота

- Я участвовал в сафари в разных уголках света, ездил и по пустыне, и по трясине. Айдуские каналы заполнены на диво чистой водой. Здесь открывается хороший вид сверху. Интересно посмотреть на изрытую землю, - поделился впечатлениями Норманн, добавив, что группа "АВВА" уже прославила "Айду" на весь мир. - У "АВВА" есть песня "I do, I do, I do, I do, I do". Когда мы сообразили это и доехали до музея-шахты, то у женщин уже играла эта песня. Слухи распространяются быстро, - посмеивается Норманн.