Нарвские дети оказались на первой линии борьбы с распространением коронавируса

За последние дни сразу в нескольких городских учреждениях Нарвы произошли вспышки коронавирусной инфекции, и быстрый рост числа заболевших сделал ситуацию очень трудной. Учитывая это, Нарвская горуправа по рекомендации Департамента здоровья с 12 ноября перевела муниципальные школы на дистанционное обучение.

В Ваналиннаской государственной школе Нарвы на дистанционное обучение переведены только гимназические классы, о чем сообщила "Северному побережью" директор Татьяна Степанова. Она сказала, что решено остальные классы оставить в школе: "Будем их как-нибудь рассредоточивать".

Первоклашек пустят в школу

Уже в первый же день власти города и администрациям городских школ стало ясно, что больше всего вопросов возникло по организации дистанционного обучения в первых классах.

- Первоклашки лишь недавно приступили к учебе и не всегда могут самостоятельно разобраться со всеми вопросами, в том числе техническими, - комментирует завотделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус. - Также возник вопрос с нехваткой компьютеров в семьях, где два и более школьников. Здесь есть свои решения: использование рабочих тетрадей, аренда школьной техники, компьютеры по проекту Эстонского союза защиты детей "Компьютер каждому школьнику" и т.д. Такие вопросы решаются администрациями школ в индивидуальном порядке.

По словам Лутус, вместе с Департаментом здоровья уже 12 ноября провели обзор количества случаев и темпа роста заболеваемости среди учеников начальных классов в нарвских школах. В результате анализа пришли к выводу, что с 16 ноября - с понедельника - ученикам начальных классов можно будет вернуться к контактному обучению в классах. Но конкретно те дети, которые по решению Департамента здоровья должны быть на самоизоляции, останутся дома до предписанной им даты.

- Если среди учеников начальных классов есть те, чьи родители не хотят отправлять ребенка в школу в целях предосторожности, то школа найдет компромисс и организует временное дистанционное обучение, - пообещала Лутус.

Остаются отмененными уроки плавания в рамках учебной программы для учеников третьих классов.

В Нарве запутанная ситуация с изоляцией детей Из-за вспышки коронавируса в нарвской спортшколе Паэмурру на изоляции до 17 ноября 353 ученика из одиннадцати разных школ и 71 ребенок из детсадов.

10 ноября на изоляцию отправили в общей сложности 60 учеников разных школ в связи со случаем заболевания в Доме детского творчества.

В Нарвском языковом лицее несколько классов уже закончили период изоляции, а еще один - до 17 ноября.

В школе №6 один класс на изоляции до 17 ноября.

В Кесклиннаской гимназии 5-е, 11-е и 12-е классы на изоляции до 18 ноября.

В Пяхклимяэской гимназии также несколько классов изоляцию закончили, один изолирован до 18 ноября, еще один - до 19 ноября.

В Кренгольмской гимназии три класса на изоляции до 19 ноября.

С 11 ноября на десятидневной изоляции четыре класса Нарвского языкового лицея, три класса Ваналиннаской государственной школы, четыре класса Солдинаской гимназии.

13 ноября на недельную изоляцию отправили одну группа детсада "Punamütsike". Источник: инфосводки Нарвской горуправы за последние дни

На осадном положении

С 12 ноября Нарвская горуправа также приостановила контактное обучение, занятия по интересам и оказание услуг в большинстве других муниципальных учреждений - в Доме детского творчества, музыкальной и художественной школах, клубе юных моряков, спортцентре и спортшколах, включая плавательный бассейн, молодежном центре, Доме культуры "Ругодив".

Власть пообещала, что во время приостановки контактной учебы и деятельности по интересам плату за них взимать не будут.

Отдельно предстоит решить вопрос о плате за место в детских садах для тех детей, которые находятся на вынужденной изоляции. Также стоит вопрос организации питания школьников, находящихся на изоляции и дистанционном обучении.

Нарвские детские сады в общем продолжают работать. Завотделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус объяснила, что детсады работают до дальнейших постановлений со стороны Департамента здоровья и республиканского правительства.

Организована дезинфекция детских площадок и оборудования для уличных тренировок.