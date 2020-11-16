Партия "Isamaa" выбрала идавирусца Айво Тамма отцом года

- Всегда теплеет на сердце, когда тебя отмечают. Я в общем не склонен к слезам, но тут прослезился, - отметил Айво Тамм. Он знал, что был в числе девяти номинантов, однако получение звания стало для него неожиданностью.

Тамм слышал, что выбор пал на него в том числе из-за того, что у него много внуков. "Значит, этим титулом я обязан и своим детям", - усмехнулся он.

57-летний Айво Тамм живет в Алутагузеской волости в деревне Иллука, является специалистом по хозяйственным вопросам Йыхвиского волостного управления и членом Алутагузеского волостного собрания, а также входит в правление Ида-Вирумааского регионального отделения партии. Тамм также являлся членом Йыхвиского волостного управления.

"Семья отца года "Isamaa" описывает Айво как замечательного супруга, отца и дедушку. У Айво золотые руки, он справится со всем, будь то ремонт любой техники, строительство дома или, если требуется, пошив одежды или приготовление деликатесов, - сообщил новостной портал партии "Eesti Uudised". - Если охарактеризовать одним предложением, отец года "Isamaa" Айво - человек старой закалки, который искренне убежден, что мужчина должен справляться со всеми работами, одновременно быть заботливым супругом, отцом и дедушкой и всегда быть источником спокойствия, доброжелательности и нежности для своей семьи".