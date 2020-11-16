Снятый с должности Евграфов гипотетически может снова стать кандидатом в мэры Нарвы

Райк сказала, что новая коалиция желает провести выборы новых председателя горсобрания и мэра Нарвы уже на ближайшем заседании: "Чем быстрее сейчас, в ковидное время, восстановится руководство города, тем лучше для города".

Алла Деловая повторила желание, чтобы Евграфова снова выдвинули кандидатом в мэры Нарвы и чтобы депутаты проголосовали за него, учитывая волю народа.

- Это наш кандидат, - охарактеризовала инициатор сбора подписей, считая, что учесть волю народа можно даже если подписи избирателей к моменту выбора мэра еще не будут должным образом оформлены и переданы в местное самоуправление.

Райк добавила в комментарии "Северному побережью", что она будет рада, если на выборах мэра будет не один кандидат, а несколько, и тайное голосование в горсобрании поставит точку в этом вопросе.

Евграфов готов стать центристским мэром

Деловая сказала, что авторы сбора подписей согласовали свою народную инициативу с Евграфовым и получили его одобрение. Сам Евграфов подтвердил это, добавив, что ему такая оценка его работы очень приятна: "Получается, три года работал не зря: не штаны просиживал, а что-то полезное для горожан сделал".

Он признался, что хотел бы продолжить работать мэром Нарвы: "Работа тяжелая, но если ввязался в бой, то борись до конца".

- Свои планы я не успел доделать, поэтому мне было бы интересно закончить начатое и добиться тех целей, которые я перед собой ставил, приходя на пост мэра. Так что если такая инициатива (о выдвижении) возникнет, то я, скорее всего, соглашусь, - говорит Евграфов. - Такого решения (о выдвижении кандидатом в мэры) на данный момент еще нет, но обсуждения уже были, и эта неделя покажет.

Считает ли Евграфов, что ему стоит устранить какие-то ошибки, чтобы стать более лучшим мэром и устроить все политические силы? Он ответил, что нужно прежде всего определиться с политическим курсом.

- Беспартийным городскому руководству быть очень сложно или даже невозможно. Не секрет, что мы еще в начале года вели разговоры с Центристской партией, но из-за ковида не получилось дойти до финиша в этом вопросе. Если я продолжу работать (мэром), то для меня будет приоритетом максимально быстро наладить контакты не только с министрами, но и с депутатами Рийгикогу, лидерами фракций, - сказал Евграфов.

Он уточнил, что говорит прежде всего о Центристской партии: "Она нам самая близкая и по мировоззрению, и по подходу".

В 2001-2006 годах Евграфов был членом Партии реформ Эстонии и с тех пор беспартийный.