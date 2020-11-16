Снятый с должности Евграфов гипотетически может снова стать кандидатом в мэры Нарвы

В Нарве поднялась волна поддержки отправленному в отставку экс-мэру Алексею Евграфову, а также начат сбор подписей под воззванием, чтобы его вернули на должность. Сам Евграфов говорит, что не против продолжить работу градоначальником, учтя некоторые свои политические недоработки.
В Нарве по народной инициативе начат сбор подписей под обращением к депутатам Нарвского горсобрания, чтобы Алексея Евграфова вернули на должность мэра города. "Это беспрецедентный случай в Эстонии, когда горожане выказывают такую поддержку своему мэру", - считает инициатор Алла Деловая.
В заслугу Евграфову ставятся видимые изменения на улицах и во дворах Нарвы: новые дорожки и автопарковки, игровые площадки, активное участие в дискуссиях по вопросам городского хозяйства.
Беспартийный Евграфов был снят с должности мэра 11 ноября через вотум недоверия - за неумение наладить контакты на государственном уровне и привлечь в город внешние инвестиции. Для выражения недоверия оппозиция Нарвского горсобрания сплотила новую коалицию, в чем большое участие приняла Центристская партия.
Нарвский округ Центристской партии имеет два противоборствующих крыла, и являющаяся центристкой с 2011 года Алла Деловая относится к тому крылу, который за Евграфова.
Начат сбор подписей
Народная поддержка Евграфова начала набирать обороты сразу после его снятия с должности: в социальных сетях стали появляться соответствующие посты и комментарии.
- Нарвитяне поддерживают Алексея (Евграфова) и желают, чтобы он продолжил свою работу мэром Нарвы, - говорит Деловая. - Таких постов было очень много, но они разрозненны, разбросаны по личным аккаунтам пользователей "Фейсбука". (…) В таком виде воля нарвитян не может быть учтена городским собранием при принятии решения об избрании мэра. Для того чтобы городское собрание учитывало волю нарвитян, необходимо оформить ее в предусмотренной законом форме.
Инициаторы должны собрать подписи по меньшей мере одного процента нарвских избирателей, то есть по меньшей мере 460 взрослых нарвитян. Деловая отметила, что уже только в соцсетях единомышленников порядка 1000 человек.
- При сборе необходимого количества подписей проект решения будет передан в Нарвскую городскую управу и в Нарвское городское собрание, чтобы депутаты при избрании мэра учитывали волю горожан и снова избрали Алексея Евграфова. Мы никому не навязываем свою волю, а исходим из мнений и позиций нарвитян, высказанных ими в социальных сетях, - объяснила Деловая.
Народный кандидат в мэры
В Нарвском горсобрании одна из лидеров коалиции, снявшей Евграфова с должности, а также вероятный новый мэр Нарвы Катри Райк прокомментировала сбор подписей:
- Каждая народная инициатива хороша, и по-человечески я понимаю этих людей: им жаль Евграфова, который был отправлен в отставку. Естественно, когда будет соответствующее количество подписей, тогда горсобрание будет обязано обсудить это предложение, но мы рассуждаем содержательно: стратегия Нарвы - это не только новые автопарковки и детские площадки, а это развитие большими шагами, чего я не видела в последние годы, - сказала Райк.
Ближайшее заседание Нарвского горсобрания намечается на 26 ноября, и еще неясно, пройдут ли в тот день выборы нового мэра Нарвы. Председатель горсобрания Ирина Янович тоже в отставке, работой руководит ее заместитель Лариса Оленина, но и ей готовится вотум недоверия.
Райк сказала, что новая коалиция желает провести выборы новых председателя горсобрания и мэра Нарвы уже на ближайшем заседании: "Чем быстрее сейчас, в ковидное время, восстановится руководство города, тем лучше для города".
Алла Деловая повторила желание, чтобы Евграфова снова выдвинули кандидатом в мэры Нарвы и чтобы депутаты проголосовали за него, учитывая волю народа.
- Это наш кандидат, - охарактеризовала инициатор сбора подписей, считая, что учесть волю народа можно даже если подписи избирателей к моменту выбора мэра еще не будут должным образом оформлены и переданы в местное самоуправление.
Райк добавила в комментарии "Северному побережью", что она будет рада, если на выборах мэра будет не один кандидат, а несколько, и тайное голосование в горсобрании поставит точку в этом вопросе.
Евграфов готов стать центристским мэром
Деловая сказала, что авторы сбора подписей согласовали свою народную инициативу с Евграфовым и получили его одобрение. Сам Евграфов подтвердил это, добавив, что ему такая оценка его работы очень приятна: "Получается, три года работал не зря: не штаны просиживал, а что-то полезное для горожан сделал".
Он признался, что хотел бы продолжить работать мэром Нарвы: "Работа тяжелая, но если ввязался в бой, то борись до конца".
- Свои планы я не успел доделать, поэтому мне было бы интересно закончить начатое и добиться тех целей, которые я перед собой ставил, приходя на пост мэра. Так что если такая инициатива (о выдвижении) возникнет, то я, скорее всего, соглашусь, - говорит Евграфов. - Такого решения (о выдвижении кандидатом в мэры) на данный момент еще нет, но обсуждения уже были, и эта неделя покажет.
Считает ли Евграфов, что ему стоит устранить какие-то ошибки, чтобы стать более лучшим мэром и устроить все политические силы? Он ответил, что нужно прежде всего определиться с политическим курсом.
- Беспартийным городскому руководству быть очень сложно или даже невозможно. Не секрет, что мы еще в начале года вели разговоры с Центристской партией, но из-за ковида не получилось дойти до финиша в этом вопросе. Если я продолжу работать (мэром), то для меня будет приоритетом максимально быстро наладить контакты не только с министрами, но и с депутатами Рийгикогу, лидерами фракций, - сказал Евграфов.
Он уточнил, что говорит прежде всего о Центристской партии: "Она нам самая близкая и по мировоззрению, и по подходу".
В 2001-2006 годах Евграфов был членом Партии реформ Эстонии и с тех пор беспартийный.
Кто такая Деловая?
- Алла Деловая (43) - член Центристской партии Эстонии с 2011 года. Живет, по ее собственным словам, на два города - в Йыхви и Нарве.
- Деловая по своей работе представляет в Йыхви фирму по недвижимости "Pindi Kinnisvara". Та же "Pindi Kinnisvara" является посредником при продаже полуразрушенного общежития по ул. Космонауди, 6 в Нарве. Эту недвижимость мэр Нарвы Алексей Евграфов хотел приобрести у фирмы-собственника из Раквере за 120000 евро из денег нарвских налогоплательщиков. Нарвское горсобрание еще до властного переворота проголосовало большинством за эту сделку, однако осуществиться она не успела, так как Евграфова 11 ноября отправили в отставку. Деловая теперь выступает за возвращение Евграфова на пост мэра.
- Деловая заявила на встрече с прессой 16 ноября, что собирается баллотироваться в Нарвское горсобрание в 2021 году. Они с единомышленниками планируют учредить избирательный союз и надеются увидеть в его рядах также Алексея Евграфова, учитывая народную любовь к этому экс-мэру.