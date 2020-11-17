Сийм Кийслер: Пусть правительство занимается экономическим кризисом, а не ерундой

Мы как-то упустили из виду и тот вопрос, сколько мы берем в кредит и на что. Для общества это очень важный вопрос.

Я не согласен с мнением министра финансов, что деньги можно брать неограниченно. Даже если постоянно рефинансировать кредиты - а сейчас это действительно дешево, - однажды придется начать платить, ведь такая ситуация не может сохраняться бесконечно. Тогда у нас будет большая долговая нагрузка, проценты по кредитам вырастут, и мы начнем платить.

Для меня было разочарованием, когда члены правительства фактически заявили, что им сокращать нечего. Ну совсем нечего!

Бывший министр окружающей среды: в вопросе выбросов углекислого газа мы занимаемся самобичеванием По словам Сийма Кийслера, занимавшего в 2017-2019 годах пост министра окружающей среды, в вопросе сокращения выбросов углекислого газа Эстония уже зашла слишком далеко. - Нам нравится самобичевание: как все ужасно, какой у нас большой углеродный след. Покажите мне другую страну, где эмиссия углекислого газа на электростанциях за год упала бы более чем на 50 процентов. Но мы по инерции всё говорим, какие мы плохие, - сказал он, отметив, что зеленый переворот необходим, но его нельзя осуществлять непродуманно и резко. - Мы бросаемся из крайности в крайность, нагнетаем истерию: все очень плохо, давайте завтра же все закроем. По словам Кийслера, Эстонии нужно сократить выбросы углекислого газа до нуля не к 2021, а к 2050 году. "У нас есть 30 лет, чтобы постепенно это сделать. Мы подготовимся к тому, чтобы местная жизнь не пострадала", - сказал Кийслер, одобрив весеннее решение правительства выделить "Eesti Energia" 125 миллионов евро на строительство нового завода масел. Кийслер считает важным, чтобы Эстония сумела с умом использовать деньги фонда справедливого перехода Европейского союза в интересах Ида-Вирумаа. "Важно, чтобы эти деньги не были просто произвольно растрачены. Приоритетом должны быть рабочие места. Деньги фонда справедливого перехода следует рассматривать не как социальную помощь, а как вспомогательное средство, которое поможет справиться в будущем", - отметил он.

- И это в ситуации, когда предприятия вынуждены урезать расходы?

- Министр финансов в правительстве - это как финансовый директор на предприятии. Представьте себе ситуацию, когда финансовый директор во время кризиса говорит работникам: поймите, денег хоть отбавляй, тратьте сколько угодно, деньги всегда можно добавить. Как предприятие после такого заявления сможет приспособиться к экономическим и рыночным изменениям?

Поэтому и все остальные министры повторяют: нет, в моей сфере тоже ничего нельзя урезать, наоборот, мне нужно больше денег. В нашем общественном пространстве не очень активно обсуждается то, для чего мы берем кредит. Мы обсуждаем то, кто кому советует "бежать в Швецию".

- Перед выборами практически все партии говорили о необходимости быстро перестроить основные шоссе в четырехполосные. Кадри Симсон, например, сказала, что уже в 2024-2025 году в Нарву можно будет попасть по четырехполосному шоссе. Теперь, когда есть займовые средства на строительство дорог, выясняется, что на все это уйдет гораздо больше времени, поскольку необходимо составить планировки, оценку воздействия на окружающую среду, спроектировать, купить земли и т.д. - все подготовительные работы потребуют намного больше времени. Складывается впечатление, что в выборах участвовали партии и политики с какой-то другой планеты, совершенно не знакомые с правовой средой Эстонии. Как такие вещи могут оказаться неожиданностью?

- Осмелюсь сказать, что я осторожно высказывался насчет сроков. Но я, разумеется, без всяких колебаний поддерживаю строительство шоссе 2+2 в трех основных направлениях. Это неизбежно, и вот на это я бы направил займовые средства.