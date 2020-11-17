Путеводитель по ресторанам рекомендует пять ида-вируских заведений питания

Ради мечты о собственном ресторане Михкель Луус оставил должность руководителя в сфере общественного питания в Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профобразования. "Целью было в ближайшем будущем войти в число лучших ресторанов Ида-Вирумаа и быть замеченным и в Эстонии в целом", - сказал он. Тем не менее, столь быстрый взлет на вершину стал для шеф-повара приятной неожиданностью.