Путеводитель по ресторанам рекомендует пять ида-вируских заведений питания

Новичком среди выбранной ресторанными критиками пятерки является ресторан крепости Пуртсе "Von Taube", который шеф-повар Михкель Луус открыл не далее как в июле. Путеводитель по ресторанам стран Северной Европы "White Guide 2021" советует посетить в Эстонии в общем 82 ресторана.
Ради мечты о собственном ресторане Михкель Луус оставил должность руководителя в сфере общественного питания в Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профобразования. "Целью было в ближайшем будущем войти в число лучших ресторанов Ида-Вирумаа и быть замеченным и в Эстонии в целом", - сказал он. Тем не менее, столь быстрый взлет на вершину стал для шеф-повара приятной неожиданностью.