Вт, 17.11.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Путеводитель по ресторанам рекомендует пять ида-вируских заведений питания

В прошлом году Михкель Луус изготавливал необычные кровяные колбаски на кухне Йыхвиского отделения Ида-Вирумааского центра профобразования. Нынче он приглашает отведать кровяную колбасу в ресторане "Von Taube" крепости Пуртсе, который за несколько месяцев пробился в число лучших ресторанов Эстонии.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новичком среди выбранной ресторанными критиками пятерки является ресторан крепости Пуртсе "Von Taube", который шеф-повар Михкель Луус открыл не далее как в июле. Путеводитель по ресторанам стран Северной Европы "White Guide 2021" советует посетить в Эстонии в общем 82 ресторана.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Ради мечты о собственном ресторане Михкель Луус оставил должность руководителя в сфере общественного питания в Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профобразования. "Целью было в ближайшем будущем войти в число лучших ресторанов Ида-Вирумаа и быть замеченным и в Эстонии в целом", - сказал он. Тем не менее, столь быстрый взлет на вершину стал для шеф-повара приятной неожиданностью.

Пуртсеский ресторан входил в ресторанный гид и при прошлых владельцах Сигрид Вяльбе и Яннере Эскоре, так что подвал исторической крепости уже много лет - правда, с небольшим перерывом - наполнен ароматами отменной еды и напитков.

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