Йоханна Маарья Тийк: Ида-Вирумаа нужны конкретные идеи

Параллельно, по инициативе Ида-Вирумааского союза самоуправлений, составляются также четыре тематических плана с идеями, вкладываемыми, в свою очередь, в программу справедливого перехода. Однако как гарантировать, чтобы ценные мысли не застряли в планах и программах развития?

Из-за рыночных правил Евросоюза, а также частично из-за нерешительности правительства будущее Ида-Вирумаа довольно неясное, так как исторически являвшаяся локомотивом уезда сланцевая промышленность в последние годы все больше теряла дыхание. Особенно в той сфере, что касается производства электроэнергии из сланца.

Производство сланцевого масла, называемое кое-кем спасательным кругом сектора, в отдаленной перспективе по-прежнему остается под вопросом, так как зависит, во-первых, от получаемых от Евросоюза бесплатных квот на углерод, так и от цены нефти на мировом рынке. Оба этих фактора являются также политическими, а не только экономическими решениями. Если посмотреть также на становящийся все более труднодостижимым консенсус относительно важности борьбы с изменениями климата, то будет не особо разумным исходить из самых оптимистичных для сланца сценариев.

Задача вышеупомянутых планов - дать ответ на вопрос: что делать дальше? При составлении под руководством организаций окружающей среды главы об энергоэффективности и возобновляемой энергетике в ида-вируском зеленом плане ставят цель увязать между собой подходящие для будущего экономические и экологические решения, предлагая для этого конкретные возможности, разработанные совместно экспертами и местными людьми. О поиске новой концепции для Ида-Вирумаа говорится уже много лет, однако сама по себе концепция не создаст рабочие места, не поставит хлеб на стол и не снабдит дома электричеством и теплом. Все это смогут обеспечить лишь конкретные и проанализированные решения.

Сама по себе концепция не создаст рабочие места, не поставит хлеб на стол и не снабдит дома электричеством и теплом. Все это смогут обеспечить лишь конкретные и проанализированные решения.

Часть составляемого зеленого плана, касающаяся возобновляемой энергии и энергоэффективности, сосредоточена на вопросе: что будет с энергоснабжением после увядания сланцевого сектора? Ответ на вопрос ищут в рамках четырех тематических групп: ветряная энергия, солнечная энергия, аккумулирование энергии, водородная технология и энергоэффективность. Разработанные вместе с экспертами в данной области предложения и решения скоро станут более конкретными при содействии жителей и предпринимателей уезда, а потом найдут путь в обновляемую стратегию развития уезда.

Стратегию развития Ида-Вируского уезда порой упрекают за чрезмерную обобщенность, ведь детали тоже важны. Предлагаемые зеленым планом идеи помогут приблизить решения к идавирусцам и объяснить их понятным языком, анализируя в том числе их влияние на разные грани развития уезда, как, например, средняя зарплата или миграционное сальдо.

Зеленая энергетика - это уже не что-то далекое и направленное на будущее, а нечто вполне осязаемое и функционирующее, помогающее обеспечить дома электроэнергией и в то же время идти к климатически нейтральной экономике. В случае некоторых решений речь идет о повышении эффективности уже действующих практик: например, упрощение ходатайств многоквартирных домов о реновации или облегчение доступа к денежным средствам для малых и средних предприятий и общин. Тогда им легче будет осуществлять проекты возобновляемой энергии.

Сейчас более эффективное использование реновационных пособий тормозится недостатком информации о требующих реновации зданиях, ведь исследования проведены только относительно нескольких населенных пунктов Ида-Вирумаа. Ярким примером такого служит тормозящее развитие уезда узкое место: пособие имеется, однако его мало используют. Доступ к деньгам помогли бы обеспечить, например, гарантии собственного капитала или кредиты "KredEx", или так называемый ваучер на капитал, когда конкретные общины могут решать, на что и с какой целью используются обеспеченные государством деньги при осуществлении проектов возобновляемой энергии.