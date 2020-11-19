Подавляющее число пассажиров в ида-вируских автобусах маской пренебрегают

По его словам, маски носят в основном пожилые люди, однако, например, в Кивиыли были замечены и молодые люди в масках. "Как правило, люди среднего возраста маской не пользуются. Я поговорил с людьми, одни сказали, что маска у них с собой и они ее надевают в автобусе, другие сказали, что еще не успели ее купить. Но в целом люди осведомлены", - рассказал руководитель центра общественного транспорта.