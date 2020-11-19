Чт, 19.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Подавляющее число пассажиров в ида-вируских автобусах маской пренебрегают

Защитная маска. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Департамент здоровья

Вопреки рекомендации правительства использовать маску в общественном транспорте для воспрепятствования распространению коронавируса, в Ида-Вирумаа в автобусах пассажиров в масках явное меньшинство.

- Маски используются мало, - констатировал руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта Хейки Лутс, который проверил автобусы в первую очередь с целью убедиться, что в них размещены соответствующие оповещения.

- В каждом автобусе найдется кто-то, кто маску надел, однако подавляющее большинство без маски, - сказал Лутс.

По его словам, маски носят в основном пожилые люди, однако, например, в Кивиыли были замечены и молодые люди в масках. "Как правило, люди среднего возраста маской не пользуются. Я поговорил с людьми, одни сказали, что маска у них с собой и они ее надевают в автобусе, другие сказали, что еще не успели ее купить. Но в целом люди осведомлены", - рассказал руководитель центра общественного транспорта.

На этой неделе работники Ида-Вирумааского центра общественного транспорта побывали в южной Эстонии, в Пылва, и выяснили, насколько популярно ношение масок в тамошнем общественном транспорте. "Ноль. Маску на лице мы не увидели ни у кого. Так что у нас картина по сравнению с этим позитивнее", - отметил Лутс.

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