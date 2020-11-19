Историю йыхвиских певческих праздников заключили в переплет

Книга, составленная историком Валло Реймаа, называется "Ühes laulmise vägi. Jõhvi laulupeod 1865. aasta Alutaguse praostkonna laulupühast kuni Jõhvi pargi laulupidudeni" ("Сила совместного пения. Йыхвиские певческие праздники от праздника песни Алутагузеского пробства 1865 года до певческих праздников в Йыхвиском парке").

155 лет назад, 2 июля 1865 года, в йыхвиской церкви святого Михаила состоялся торжественный праздник песни четырех кихелькондов Алутагузеского пробства. Как подтверждают воспоминания тех лет, "…участников было много, и на празднике царило очень радостное настроение". Это был первый региональный певческий праздник в Эстонии, в нем приняли участие 119 певцов из нынешнего Ида-Вируского уезда и Виру-Нигулаской волости Ляэне-Вируского уезда.

Одним из основных инициаторов певческого праздника был пастор йыхвиской церкви святого Михаила, позднее алутагузеский пробст Фридрих Фердинанд Мейер (1799-1871), который также работал переводчиком, был автором церковной и школьной литературы, основателем Йыхвиской приходской школы и одним из учредителей Ученого эстонского общества.

- Йыхвиская традиция певческих праздников продолжилась и после создания Эстонской Республики - в 1926-1932 годах в Йыхвиском парке состоялось четыре певческих праздника. На вырученные средства организаторы праздников поддерживали местные национальные инициативы - например, установку йыхвиского памятника павшим в Освободительной войне и сохранение в Йыхви гимназического образования на эстонском языке, - сказала член правления Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.

Предисловие к книге написал хоровой дирижер Хирво Сурва. Издание книги поддержали Йыхвиское волостное управление, "Капитал культуры Эстонии", Общество Йыхвиского музея, Учебный центр Керсти Вылу, ЦУ "Edise Linnus", Йыхвиский приход святого Михаила ЭЕЛЦ и АО "Toila Sanatoorium".

В связи с увеличением числа носителей вируса Общество Йыхвиского музея просит соблюдать меры предосторожности на презентации. "Советуем носить маску, чтобы защитить как свое здоровье, так и здоровье других, и загрузить мобильное приложение "HOIA". На месте обеспечены возможности дезинфицирования рук", - отметила Реймаа.