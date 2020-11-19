Чт, 19.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Жители деревень Люганузе и Матка проиграли известняковому карьеру

Жители деревень Люганузе и Матка четыре года пытаются помешать открытию по соседству с ними известнякового карьера в Мурру; к сожалению, их обоснований недостаточно, на взгляд выдающего разрешения на добычу.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Четыре года боровшиеся против открытия известнякового карьера жители деревень Люганузе и Матка находят, что устанавливаемые для добытчика дополнительные условия не защитят их в достаточной мере от воздействия карьера.

ТОО "Kaltsiumkarbonaat" начало ходатайствовать о разрешении на добычу строительного известняка на принадлежащей предприятию недвижимости "Murru" в августе 2016 года.

23 октября 2020 года Департамент окружающей среды дошел до проекта разрешения на добычу. 

В течение этих четырех лет много чего было: для волостной власти продлевали сроки формирования мнения, безрезультатно заканчивались попытки сотрудничества, община активно выступала в защиту своей среды проживания и против карьера, а также состоялся судебный спор, закончившийся не в пользу волости.

На народном обсуждении проекта разрешения на добычу руководитель бюро недр земли Департамента окружающей среды Мартин Нурме отметил, что, исходя из Закона о недрах, не было оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу.

Волостное собрание сумело прийти к некой точке зрения только после вмешательства канцлера права, но со своим негативным решением оно опоздало на одно заседание - проект разрешения на добычу к тому времени был уже выслан. 

- По оценке Департамента окружающей среды, учитывать его уже не нужно, - отметил Нурме. 

Тревога за колодцы 

В проекте для желающего вести добычу предприятия установили дюжину дополнительных условий.

Жители ближайших окрестностей больше всего опасаются, что высохнут здешние колодцы. Хотя Ханнес и Хейго Притс из "Kaltsiumkarbonaat" еще раз заверили, что вообще не планируют откачивать воду (разрешение по окружающей среде этого и не позволяет), и к тому же добытчик должен составить программу мониторинга и регулярно наблюдать за уровнем воды, это не уменьшает опасений.

- Новую систему водоснабжения надо построить еще до начала добычи, - считают справедливым жители. 

Это могло бы стать одной из возможностей в так и не родившемся соглашении о сотрудничестве. Теперь же придется довольствоваться уверениями Хейго Притса, что вода ведь не пропадет резко и если по мониторинговым скважинам будет видно, что уровень воды падает, то они сразу начнут действовать.

- Если в волости быстро пройдет производство по разрешению на строительство, то на сооружение нового колодца потребуется месяц-полтора, - предположил он. 

Здания - на карту 

Колодцы в районе воздействия карьера (один километр от границы обслуживающей земли) нанесут на карту до начала добычи, в них измерят уровень воды и возьмут пробы воды. Осмотрят также состояние зданий, расположенных в радиусе полукилометра, чтобы позднее было меньше споров при его изменении. 

Исходя из Закона о недрах, не было оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу.

Мартин Нурме, руководитель бюро земных недр Департамента окружающей среды

По желанию общины, предварительно оценят также состояние колодцев-отстойников - на них тоже может повлиять добыча. 

Ханнес Притс согласился также с предложением жителей, что в части мониторинговых колодцев можно установить автоматические измерители. 

Зато постоянные измерители шума Притс нужными не считает, ведь шум будут измерять в соответствии с программой наблюдения. Конечно, надо будет выполнять дополнительное условие, запрещающее дробильному или сортировочному узлу работать одновременно с каменоломными работами. 

Шестиметровый антишумовой вал вокруг карьера потихоньку уже растет. 

Будущим добытчикам выразили недовольство, так как они не сумели точно сказать, какая техника будет занята на работах и как часто будут колоть известняк. 

- Это определит план добычи, который нам еще только нужно заказать, - сказал Ханнес Притс. 

Община может обратиться в суд 

Мартин Нурме объяснил, куда следует обратиться жителям деревни, если из-за добычи возникнет какая-то проблема. Как быстро Инспекция окружающей среды отреагирует на такое обращение, он сказать не смог. 

- Как быстро Департамент окружающей среды отменяет разрешение на добычу? - спросили далее. 

- Это более долгое производство. И такое, чтобы у добытчика отбирали разрешение на добычу, случается очень редко. 

- Мы предлагаем прекратить производство о разрешении по окружающей среде для карьера, а также не выдавать разрешение, - решительно заявила община. 

Нурме отметил, что мнение общины не является основанием для отказа в выдаче разрешения. 

- Конечно, вы можете подать в суд возражение на решение Департамента окружающей среды. Вероятно, это станет все же продлением агонии, но кто знает, как решит суд. 

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