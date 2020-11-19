Жители деревень Люганузе и Матка проиграли известняковому карьеру

ТОО "Kaltsiumkarbonaat" начало ходатайствовать о разрешении на добычу строительного известняка на принадлежащей предприятию недвижимости "Murru" в августе 2016 года.

23 октября 2020 года Департамент окружающей среды дошел до проекта разрешения на добычу.

В течение этих четырех лет много чего было: для волостной власти продлевали сроки формирования мнения, безрезультатно заканчивались попытки сотрудничества, община активно выступала в защиту своей среды проживания и против карьера, а также состоялся судебный спор, закончившийся не в пользу волости.

На народном обсуждении проекта разрешения на добычу руководитель бюро недр земли Департамента окружающей среды Мартин Нурме отметил, что, исходя из Закона о недрах, не было оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу.

Волостное собрание сумело прийти к некой точке зрения только после вмешательства канцлера права, но со своим негативным решением оно опоздало на одно заседание - проект разрешения на добычу к тому времени был уже выслан.

- По оценке Департамента окружающей среды, учитывать его уже не нужно, - отметил Нурме.

Тревога за колодцы

В проекте для желающего вести добычу предприятия установили дюжину дополнительных условий.

Жители ближайших окрестностей больше всего опасаются, что высохнут здешние колодцы. Хотя Ханнес и Хейго Притс из "Kaltsiumkarbonaat" еще раз заверили, что вообще не планируют откачивать воду (разрешение по окружающей среде этого и не позволяет), и к тому же добытчик должен составить программу мониторинга и регулярно наблюдать за уровнем воды, это не уменьшает опасений.

- Новую систему водоснабжения надо построить еще до начала добычи, - считают справедливым жители.

Это могло бы стать одной из возможностей в так и не родившемся соглашении о сотрудничестве. Теперь же придется довольствоваться уверениями Хейго Притса, что вода ведь не пропадет резко и если по мониторинговым скважинам будет видно, что уровень воды падает, то они сразу начнут действовать.

- Если в волости быстро пройдет производство по разрешению на строительство, то на сооружение нового колодца потребуется месяц-полтора, - предположил он.

Здания - на карту

Колодцы в районе воздействия карьера (один километр от границы обслуживающей земли) нанесут на карту до начала добычи, в них измерят уровень воды и возьмут пробы воды. Осмотрят также состояние зданий, расположенных в радиусе полукилометра, чтобы позднее было меньше споров при его изменении.

Исходя из Закона о недрах, не было оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу. Мартин Нурме, руководитель бюро земных недр Департамента окружающей среды

По желанию общины, предварительно оценят также состояние колодцев-отстойников - на них тоже может повлиять добыча.

Ханнес Притс согласился также с предложением жителей, что в части мониторинговых колодцев можно установить автоматические измерители.

Зато постоянные измерители шума Притс нужными не считает, ведь шум будут измерять в соответствии с программой наблюдения. Конечно, надо будет выполнять дополнительное условие, запрещающее дробильному или сортировочному узлу работать одновременно с каменоломными работами.

Шестиметровый антишумовой вал вокруг карьера потихоньку уже растет.

Будущим добытчикам выразили недовольство, так как они не сумели точно сказать, какая техника будет занята на работах и как часто будут колоть известняк.

- Это определит план добычи, который нам еще только нужно заказать, - сказал Ханнес Притс.

Община может обратиться в суд

Мартин Нурме объяснил, куда следует обратиться жителям деревни, если из-за добычи возникнет какая-то проблема. Как быстро Инспекция окружающей среды отреагирует на такое обращение, он сказать не смог.

- Как быстро Департамент окружающей среды отменяет разрешение на добычу? - спросили далее.

- Это более долгое производство. И такое, чтобы у добытчика отбирали разрешение на добычу, случается очень редко.

- Мы предлагаем прекратить производство о разрешении по окружающей среде для карьера, а также не выдавать разрешение, - решительно заявила община.

Нурме отметил, что мнение общины не является основанием для отказа в выдаче разрешения.