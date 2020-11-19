Жители деревень Люганузе и Матка проиграли известняковому карьеру

Четыре года боровшиеся против открытия известнякового карьера жители деревень Люганузе и Матка находят, что устанавливаемые для добытчика дополнительные условия не защитят их в достаточной мере от воздействия карьера.
ТОО "Kaltsiumkarbonaat" начало ходатайствовать о разрешении на добычу строительного известняка на принадлежащей предприятию недвижимости "Murru" в августе 2016 года.
23 октября 2020 года Департамент окружающей среды дошел до проекта разрешения на добычу.
В течение этих четырех лет много чего было: для волостной власти продлевали сроки формирования мнения, безрезультатно заканчивались попытки сотрудничества, община активно выступала в защиту своей среды проживания и против карьера, а также состоялся судебный спор, закончившийся не в пользу волости.
На народном обсуждении проекта разрешения на добычу руководитель бюро недр земли Департамента окружающей среды Мартин Нурме отметил, что, исходя из Закона о недрах, не было оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу.
Волостное собрание сумело прийти к некой точке зрения только после вмешательства канцлера права, но со своим негативным решением оно опоздало на одно заседание - проект разрешения на добычу к тому времени был уже выслан.
- По оценке Департамента окружающей среды, учитывать его уже не нужно, - отметил Нурме.
Тревога за колодцы
В проекте для желающего вести добычу предприятия установили дюжину дополнительных условий.
Жители ближайших окрестностей больше всего опасаются, что высохнут здешние колодцы. Хотя Ханнес и Хейго Притс из "Kaltsiumkarbonaat" еще раз заверили, что вообще не планируют откачивать воду (разрешение по окружающей среде этого и не позволяет), и к тому же добытчик должен составить программу мониторинга и регулярно наблюдать за уровнем воды, это не уменьшает опасений.
- Новую систему водоснабжения надо построить еще до начала добычи, - считают справедливым жители.
Это могло бы стать одной из возможностей в так и не родившемся соглашении о сотрудничестве. Теперь же придется довольствоваться уверениями Хейго Притса, что вода ведь не пропадет резко и если по мониторинговым скважинам будет видно, что уровень воды падает, то они сразу начнут действовать.
- Если в волости быстро пройдет производство по разрешению на строительство, то на сооружение нового колодца потребуется месяц-полтора, - предположил он.
Здания - на карту
Колодцы в районе воздействия карьера (один километр от границы обслуживающей земли) нанесут на карту до начала добычи, в них измерят уровень воды и возьмут пробы воды. Осмотрят также состояние зданий, расположенных в радиусе полукилометра, чтобы позднее было меньше споров при его изменении.
По желанию общины, предварительно оценят также состояние колодцев-отстойников - на них тоже может повлиять добыча.
Ханнес Притс согласился также с предложением жителей, что в части мониторинговых колодцев можно установить автоматические измерители.
Зато постоянные измерители шума Притс нужными не считает, ведь шум будут измерять в соответствии с программой наблюдения. Конечно, надо будет выполнять дополнительное условие, запрещающее дробильному или сортировочному узлу работать одновременно с каменоломными работами.
Шестиметровый антишумовой вал вокруг карьера потихоньку уже растет.
Будущим добытчикам выразили недовольство, так как они не сумели точно сказать, какая техника будет занята на работах и как часто будут колоть известняк.
- Это определит план добычи, который нам еще только нужно заказать, - сказал Ханнес Притс.
Община может обратиться в суд
Мартин Нурме объяснил, куда следует обратиться жителям деревни, если из-за добычи возникнет какая-то проблема. Как быстро Инспекция окружающей среды отреагирует на такое обращение, он сказать не смог.
- Как быстро Департамент окружающей среды отменяет разрешение на добычу? - спросили далее.
- Это более долгое производство. И такое, чтобы у добытчика отбирали разрешение на добычу, случается очень редко.
- Мы предлагаем прекратить производство о разрешении по окружающей среде для карьера, а также не выдавать разрешение, - решительно заявила община.
Нурме отметил, что мнение общины не является основанием для отказа в выдаче разрешения.
- Конечно, вы можете подать в суд возражение на решение Департамента окружающей среды. Вероятно, это станет все же продлением агонии, но кто знает, как решит суд.