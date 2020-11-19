Нарвитянка с коронавирусом скончалась не от COVID-19

Руководитель клиники экстренной медицины в Нарвской больнице Пилле Летюка сообщила, что причиной смерти 46-летней женщины, поступившей к ним в крайне тяжелом состоянии, стал не обязательно коронавирус, он мог быть только способствующим фактором.

- С большой долей вероятности можно сказать, что такого исхода не было бы, если бы не было этого вируса, - сказала Летюка, пока не делая категоричного вывода об этом прискорбном случае.

Инспектор по здравоохранению из нарвского представительства Департамента здоровья Светлана Кузнецова тоже предполагает, что история этой смерти может и не касаться коронавируса: "Женщина умерла не от коронавируса, совершенно".

- Это было, может, сопутствующим фактором, но основным было другое заболевание, от которого она умерла, - утверждает чиновница департамента.

О тестировании на коронавирус речи не было

Много обсуждалось за последние сутки, что скончавшаяся нарвитянка при жизни якобы отказывалась от тестирования на коронавирус и что это поспособствовало печальному исходу. Светлана Кузнецова из Департамента здоровья это не подтверждает: в семье женщины не шло речи ни о коронавирусе, ни о тестировании.

- Симптомов коронавирусной инфекции у нее совершенно не было, абсолютно, и сдавать тест оснований не было никаких. Но каждого человека при поступлении в больницу обязаны протестировать, и именно тогда у нее обнаружили коронавирус, умерла же она от совершенно другого тяжелого заболевания.

Кузнецова повторила, что не представляет, как эта женщина могла отказываться от тестирования на коронавирус, если не было и предпосылок для такого тестирования, а в больницу ее доставили уже в бессознательном состоянии. "Разговора о коронавирусе там не было, в семье этим никто не болел, все здоровы и симптомов нет - это я уточняла", - добавила чиновница Департамента здоровья.

Нарва на особом положении

По состоянию на 18 ноября в Нарве коронавирус диагностирован у 332 человек. За предшествующие сутки в приграничном городе добавилось 30 положительных результатов тестов, выздоровели 28 человек, умер один.

Нарвская горуправа отправила на дистанционное обучение учеников муниципальных школ, сделав исключение для начальных классов и для учащихся с потребностью в особой поддержке. По школам проводится раздача наборов продуктов питания.

Также в Нарве закрыты все муниципальные школы по интересам, учреждения культуры и спорта. Детские сады продолжают работу, за исключением отдельных групп, отправленных на карантин.