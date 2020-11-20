Ида-Вируская центральная больница оборудует дополнительные места для коронабольных

В связи с обострением ситуации с коронавирусом в Ида-Вирумаа центральная больница увеличит количество лечебных мест для коронабольных до 52.

Если до сих пор все нуждавшиеся в больничном лечении коронаинфицированные находились в лечебном корпусе в Ахтмеской части города, то в пятницу руководство больницы решило создать пару десятков дополнительных мест на третьем этаже клиники восстановительного лечения и сестринской помощи, расположенной в Ярвеской части города.

В Ида-Вирумаа за три дня добавилось 233 заразившихся По сообщению Департамента здоровья, за последние сутки подтвердились еще 75 случаев заражения жителей Ида-Вирумаа коронавирусом. В течение трех последних дней Департамент здоровья сообщил в общем о 233 новых инфицированных в Ида-Вирумаа. Рекордно высокой стала заболеваемость в Ида-Вирумаа за последние 14 дней, теперь она равна 552,7 заразившихся на 100 тысяч жителей. Этот показатель в Ида-Вирумаа выше, чем в любом другом уезде. В среднем по Эстонии он поднялся до уровня 253,5 случая. С начала пандемии коронавирус был выявлен в Ида-Вирумаа у 1757 человек.

Коронавирус настиг также саму клинику

Вспышка коронавируса настигла на этой неделе и ту самую клинику. По состоянию на вечер четверга, заражены были 20 пациентов и 20 работников. У большинства из них симптомов заболевания нет. Работа больницы организована таким образом, чтобы работники связанного со вспышкой подразделения не заходили в другие подразделения больницы.

Главврач больницы Тоомас Карийс сказал, что Департамент здоровья дал две недели времени на оборудование дополнительных лечебных мест для больных COVID-19, однако ситуация требует значительно более быстрого их создания. "В последние дни нуждающихся в госпитализации больных было примерно в два раза больше, чем прежде. Мы должны адаптировать свою больницу в соответствии с этим. Мы увеличили сейчас состав отделения экстренной медицины и реорганизуем работу во внутренней клинике. Стараемся действовать в соответствии с развитием ситуации", - сказал он.

Он отметил, что для больницы создание дополнительных лечебных мест за короткое время - это серьезный вызов. "Нам нужно адаптировать и оборудовать это лечебное отделение в соответствии со стандартами, а также найти туда персонал для клинической работы".

По словам главврача, оснащенность Ида-Вируской центральной больницы для лечения больных с COVID-19 на удовлетворительном уровне, но с персоналом может возникнуть критическая ситуация. "Что касается работников, тут резерва у нас нет. Если болезнь свалит их с ног, будет еще тяжелее", - сказал он.

Больница пытается предотвратить сокращение планового лечения

По словам Тоомаса Карийса, больница прилагает усилия для того, чтобы минимально ограничить плановое лечение. Если стационарное восстановительное лечение пришлось прервать из-за вспышки коронавируса в клинике, то неотложное и плановое лечение проходят в обычном режиме. "Если плановое лечение прервется, то люди пострадают, да и больнице впоследствии будет непросто, - констатировал он, сославшись на весенний опыт. - У каждого решения свои плюсы и минусы, но мы стараемся найти самые рациональные решения в сложной ситуации".

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов сказал, что сейчас в Эстонии для лечения пациентов с COVID-19 насчитывается в общем 185 мест в общих палатах и 30 мест в отделениях интенсивной терапии. "Понятно, что при нынешних темпах роста мест вскоре не останется. Поэтому больницы переходят на план А3, что означает создание большего количества мест для коронапациентов", - сказал он газете "Postimees".