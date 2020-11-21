Виктор Васильев: Накануне вчерашнего дня

Еще раз: двести тысяч. Всё потому, что в докоронавирусные времена, всего год назад, мы отправляли сопливого ребенка в школу - и через несколько дней заболевало полкласса.

Мы ходили больными на работу, и это считалось своего рода делом чести, - через неделю половина коллектива слегала с температурой. Тогда это было нормально: не велика беда, через неделю все, как следует отдохнув, снова на работе. И никто не боялся. Наоборот: каждый гражданин знал, что осенью он с большой долей вероятности подхватит насморк, а от него, по всей вероятности, заразятся и члены семьи. Это нормально.

Каждую осень призывали: "Мойте руки, не кашляйте в лицо ближнему, не ходите больным в школу и на работу". Кто утруждался читать эти призывы?

Сейчас от вас требуют ровно то же самое. Только теперь внутри сидит страх: подхватишь вирус, сунут тебе в нос ватную палочку, объявят врагом народа и посадят под домашний арест.

Да, в докоронавирусные времена страха не было, не было и толку от предупреждений. Теперь мы сталкиваемся со страхом смерти в каждой газете, в каждой новостной передаче, и это работает. Гриппа у нас как не бывало - ему не прорваться. Кишечного гриппа на 78% меньше, чем в прошлом году - откуда ему взяться, если руки вымыты?

Так что ежегодные 50 смертей от гриппа мы предотвратили, и это большая победа. Все-таки человеческие жизни. Если бы мы не соблюдали правило 2+2 и не носили маски хотя бы изредка, то пятьдесят наших сограждан сейчас были бы мертвы. Уже поэтому можем похвалить себя и правительство республики - мы это действительно заслужили.

Нужно продолжать в том же духе, пусть мы и трясемся от страха - что уж тут поделаешь, за это спасибо свободной прессе. Продержимся еще годик, потом COVID-19 станет обычной сезонной воздушно-капельной инфекцией, как грипп, парагрипп и десяток прочих вирусов, названия которых никто не запоминает. Кстати, 10% из них уже много лет составляют разные коронавирусы, мы с ними жили и поживем еще.

Ничего не поделаешь, должен здесь еще раз вас припугнуть: у-у-у, придет и убьет, если вы не моете руки и кашляете в лицо друг другу!

Вакцин-кандидатов сейчас несколько: одна действует только при показе портрета Путина, другую нужно хранить при температуре минус 80 градусов. Полноценная вакцина появится не раньше следующей осени. Сначала конструируется универсальная "база" вакцины против коронавируса, на основании которой возможно разработать вакцину, соответствующую конкретному серотипу вируса, - каждый год новую, аналогично вакцине против гриппа.