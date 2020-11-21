Виктор Васильев: Накануне вчерашнего дня

Когда-то было время до коронавируса. Тогда в Эстонии каждый год было около 5000 подтвержденных тестами случаев гриппа, 12000 диагнозов на основании клинической картины, 50-90 смертей от гриппа в год. В среднем было 200000 случаев острых респираторных вирусных инфекций в год. Ну, вы знаете: кашель, насморк, несколько дней температуры и глотания таблеток дома.
Еще раз: двести тысяч. Всё потому, что в докоронавирусные времена, всего год назад, мы отправляли сопливого ребенка в школу - и через несколько дней заболевало полкласса.
Мы ходили больными на работу, и это считалось своего рода делом чести, - через неделю половина коллектива слегала с температурой. Тогда это было нормально: не велика беда, через неделю все, как следует отдохнув, снова на работе. И никто не боялся. Наоборот: каждый гражданин знал, что осенью он с большой долей вероятности подхватит насморк, а от него, по всей вероятности, заразятся и члены семьи. Это нормально.
Каждую осень призывали: "Мойте руки, не кашляйте в лицо ближнему, не ходите больным в школу и на работу". Кто утруждался читать эти призывы?
Сейчас от вас требуют ровно то же самое. Только теперь внутри сидит страх: подхватишь вирус, сунут тебе в нос ватную палочку, объявят врагом народа и посадят под домашний арест.
Да, в докоронавирусные времена страха не было, не было и толку от предупреждений. Теперь мы сталкиваемся со страхом смерти в каждой газете, в каждой новостной передаче, и это работает. Гриппа у нас как не бывало - ему не прорваться. Кишечного гриппа на 78% меньше, чем в прошлом году - откуда ему взяться, если руки вымыты?
Так что ежегодные 50 смертей от гриппа мы предотвратили, и это большая победа. Все-таки человеческие жизни. Если бы мы не соблюдали правило 2+2 и не носили маски хотя бы изредка, то пятьдесят наших сограждан сейчас были бы мертвы. Уже поэтому можем похвалить себя и правительство республики - мы это действительно заслужили.
Нужно продолжать в том же духе, пусть мы и трясемся от страха - что уж тут поделаешь, за это спасибо свободной прессе. Продержимся еще годик, потом COVID-19 станет обычной сезонной воздушно-капельной инфекцией, как грипп, парагрипп и десяток прочих вирусов, названия которых никто не запоминает. Кстати, 10% из них уже много лет составляют разные коронавирусы, мы с ними жили и поживем еще.
Вакцин-кандидатов сейчас несколько: одна действует только при показе портрета Путина, другую нужно хранить при температуре минус 80 градусов. Полноценная вакцина появится не раньше следующей осени. Сначала конструируется универсальная "база" вакцины против коронавируса, на основании которой возможно разработать вакцину, соответствующую конкретному серотипу вируса, - каждый год новую, аналогично вакцине против гриппа.
Поскольку сейчас в разных странах мира распространяется несколько штаммов, то первая возможность создать точно подходящую вакцину появится начиная со следующего сезона. Тогда осенью нам придется решать, что колоть: вакцину против гриппа или против коронавируса. Помнится, еще не сделана прививка от столбняка; а что с вакциной против клещевого энцефалита? О кори тоже что-то говорили…
А может, поставить свечку в церкви? Говорят, помогает… Вакцина против гриппа существует уже пятьдесят лет, как и грипп. Эффективность вакцины против коронавирусной инфекции как сезонного заболевания, вероятно, будет такой же, как против гриппа - около 25%. Ну, хоть что-то.
Так что ничего не поделаешь, должен здесь еще раз вас припугнуть: у-у-у, придет и убьет, если вы не моете руки и кашляете в лицо друг другу! Человеком движут страх, голод и либидо - последние два в данном контексте, пожалуй, неуместны. К сожалению. Хотя и к страху привыкаешь. На пачке сигарет есть вполне конкретное предупреждение, что курение убивает мучительным образом, рядом устрашающая картинка. И ничего - эти картинки даже коллекционируют, чтобы собрать полный комплект.
Интересно, когда мы дойдем до того, что водителей тоже объявят убийцами? Ведь они убивают у нас в Эстонии каждый год 50 человек. Автомобиль ой какой плохой, как его увидишь, прячься. А шоферам вытатуируем номер водительских прав на лбу, чтобы пугать ими детей.
Так что ходи, человек, пешком, в маске и с бутылкой дезинфицирующего средства, отдельно от других. Водку пей дома втихаря, театр - храм сатанистов, и на всякий случай хвали правительство - оно ведь может и рассердиться, запрет тебя дома, будешь сидеть на балконе и стучать в сковородки.
Ах, да, лично я мою руки так же часто, как и до коронавируса. Так, как мама учила в детстве: придя с улицы и перед едой. Для меня ничего нового.
Носки тоже меняю, что и вам горячо советую. От коронавируса это непосредственно не помогает, но, знаете, дисциплинирует. Жаль, что нельзя посадить на карантин тех, кто не меняет носки. Хотя, наверное, и не нужно: вонь чувствуешь - значит, коронавируса нет, и на том спасибо.