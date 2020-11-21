Сб, 21.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

В Ида-Вирумаа 1360 пчелиных семей

Пчелы

ФОТО: SCANPIX

15 ноября завершился двухнедельный период оповещения о числе отправляющихся на зимовку пчелиных семей. За это время регистру сельскохозяйственных животных PRIA сообщили о 36840 пчелиных семьях, в регистр внесли 216 новых пасек.

Больше всего пчелиных семей - 5280 - находится в Ляэне-Вирумаа. Далее следуют Пярнумаа (примерно 4000 семей), Тарту- и Вильяндимаа. По всей Эстонии пасеками владеют около 2000 пчеловодов.

В Ида-Вирумаа, по данным PRIA, всего 1360 пчелиных семей, меньше их только на Хийумаа (822).

Следующий переучет пасек проведут в мае будущего года.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back