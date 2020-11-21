В Ида-Вирумаа 1360 пчелиных семей

15 ноября завершился двухнедельный период оповещения о числе отправляющихся на зимовку пчелиных семей. За это время регистру сельскохозяйственных животных PRIA сообщили о 36840 пчелиных семьях, в регистр внесли 216 новых пасек.
Больше всего пчелиных семей - 5280 - находится в Ляэне-Вирумаа. Далее следуют Пярнумаа (примерно 4000 семей), Тарту- и Вильяндимаа. По всей Эстонии пасеками владеют около 2000 пчеловодов.
В Ида-Вирумаа, по данным PRIA, всего 1360 пчелиных семей, меньше их только на Хийумаа (822).
Следующий переучет пасек проведут в мае будущего года.