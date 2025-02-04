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Йыхви и Тойла ждут от государства премию за объединение, решение может быть принято в августе

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Волостные собрания Тойла и Йыхви приняли решение о слиянии 18 декабря прошлого года. На снимке председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров и председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа пожимают друг другу руки после того, как волостное собрание Йыхви одобрило объединение и вопрос был решен.
Волостные собрания Тойла и Йыхви приняли решение о слиянии 18 декабря прошлого года. На снимке председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров и председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа пожимают друг другу руки после того, как волостное собрание Йыхви одобрило объединение и вопрос был решен. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государство обещает принять решение о поддержке на слияние Йыхвиской и Тойлаской волостей к августу этого года.

В прошлом году волость Йыхви обратилась к правительству с просьбой о поддержке на слияние в сумме 1,75 миллиона евро. Дело в том, что административная реформа 2017 года предусматривала государственную поддержку объединяющихся самоуправлений, но поскольку в данном случае Йыхви и Тойла объединяются добровольно, то такой поддержки закон не предусматривает.

Правительство обсудило, но решения не приняло

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