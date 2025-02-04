Йыхви и Тойла ждут от государства премию за объединение, решение может быть принято в августе

В прошлом году волость Йыхви обратилась к правительству с просьбой о поддержке на слияние в сумме 1,75 миллиона евро. Дело в том, что административная реформа 2017 года предусматривала государственную поддержку объединяющихся самоуправлений, но поскольку в данном случае Йыхви и Тойла объединяются добровольно, то такой поддержки закон не предусматривает.