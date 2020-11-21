На участке шоссе вблизи Кохтла-Ярве уже много лет происходят ДТП с дикими животными

Вечером пятницы, 6 ноября, Эле-Рийн Кулламя Головин вместе с семьей поехала из Йыхви в Пуртсе посмотреть на лошадей. На заднем сиденье находились трое детей, один из них - двухмесячный младенец. Внезапно на дорогу перед машиной выскочил лось. В результате столкновения машина была сильно повреждена, в ходе аварии в нее врезался ехавший сзади автомобиль - именно в то место, где находился младенец. К счастью, никто из находившихся в машине не пострадал, однако автомобиль, по всей вероятности, придется списать.