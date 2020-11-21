Сб, 21.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

На участке шоссе вблизи Кохтла-Ярве уже много лет происходят ДТП с дикими животными

Участок шоссе под Кохтла-Ярве, опасный из-за возможности появления на дороге диких животных, обозначен предупреждающими знаками, однако аварии там по-прежнему происходят. В нижнем углу фотографии - автомобиль, столкнувшийся в этом месте с лосем в пятницу, 6 ноября.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

152-й километр шоссе Таллинн - Нарва под Кохтла-Ярве известен многочисленными ДТП с участием диких животных, так как поблизости находится кормушка для зверей. В прошлом году на этом участке произошла авария, в результате которой погиб человек, однако никаких существенных мер там до сих пор не предпринято, и ДТП продолжаются.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Вечером пятницы, 6 ноября, Эле-Рийн Кулламя Головин вместе с семьей поехала из Йыхви в Пуртсе посмотреть на лошадей. На заднем сиденье находились трое детей, один из них - двухмесячный младенец. Внезапно на дорогу перед машиной выскочил лось. В результате столкновения машина была сильно повреждена, в ходе аварии в нее врезался ехавший сзади автомобиль - именно в то место, где находился младенец. К счастью, никто из находившихся в машине не пострадал, однако автомобиль, по всей вероятности, придется списать.

Департамент шоссейных дорог в курсе

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