"Viis Tähte" блистали в столице

Конкурс проводит столичная школа моды и танца "Max Moda" во главе с Татьяной Сауснитис и Максимом Хлебниковым. Как и в случае всех массовых мероприятий в период быстрого распространения коронавируса, у организаторов были сомнения, что многие зарегистрировавшиеся участники не приедут. Поэтому разрешили иногородним предоставить видео своих номеров - демонстрация и их оценивание шли в режиме реального времени. Поэтому все состоялось и конкуренция была, как обычно, большой.