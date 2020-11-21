Вышла первая книга об истории кружева в Эстонии

Более 200 страниц красочного издания под названием "Нарвское кружево на коклюшках" вышло на русском, эстонском и английском языках. Они окунают читателя в завораживающий мир древнего искусства, давая возможность проследить за его рождением и эволюцией. Автор рассказывает, как оно зародилось, возродилось и развивается в современной жизни.

- Можно сказать, что это результат труда всей моей тридцатилетней творческой жизни и огромного желания сохранить историю народного творчества, - уверяет автор. - Книгу задумала очень давно и постепенно шла к цели, но активная подготовка началась в этом году и заняла несколько месяцев. Материала накопилось очень много, фотографий тоже. Все делала сама, только оформить макет издания помог супруг Александр - он профессиональный веб-дизайнер.