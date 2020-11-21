Сб, 21.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Вышла первая книга об истории кружева в Эстонии

Текущий год Эстонский национальный союз рукоделия объявил Годом кружева, Ольга Кублицкая может гордиться - она удостоена титула человека года "Хранитель традиций". В феврале президент Эстонии вручила рукодельнице Орден Белой звезды V степени за сохранение и развитие кружевоплетения в Эстонии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Руководитель Гильдии кружевниц Эстонии, основатель и руководитель Нарвской школы кружева Ольга Кублицкая осуществила давнюю мечту - вышла ее первая книга, рассказывающая о том, как появилось и развивается искусство кружевоплетения в Европе и нашей стране. 

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Более 200 страниц красочного издания под названием "Нарвское кружево на коклюшках" вышло на русском, эстонском и английском языках. Они окунают читателя в завораживающий мир древнего искусства, давая возможность проследить за его рождением и эволюцией. Автор рассказывает, как оно зародилось, возродилось и развивается в современной жизни. 

- Можно сказать, что это результат труда всей моей тридцатилетней творческой жизни и огромного желания сохранить историю народного творчества, - уверяет автор. - Книгу задумала очень давно и постепенно шла к цели, но активная подготовка началась в этом году и заняла несколько месяцев. Материала накопилось очень много, фотографий тоже. Все делала сама, только оформить макет издания помог супруг Александр - он профессиональный веб-дизайнер.

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