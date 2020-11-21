Вышла первая книга об истории кружева в Эстонии

Руководитель Гильдии кружевниц Эстонии, основатель и руководитель Нарвской школы кружева Ольга Кублицкая осуществила давнюю мечту - вышла ее первая книга, рассказывающая о том, как появилось и развивается искусство кружевоплетения в Европе и нашей стране.
Более 200 страниц красочного издания под названием "Нарвское кружево на коклюшках" вышло на русском, эстонском и английском языках. Они окунают читателя в завораживающий мир древнего искусства, давая возможность проследить за его рождением и эволюцией. Автор рассказывает, как оно зародилось, возродилось и развивается в современной жизни.