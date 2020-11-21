Расширение Алутагузеского национального парка лишило бы волость полумиллиона евро и пары сотен рабочих мест

- Если расширение не помешает деятельности волостных жителей и предпринимателей, не повлечет новых ограничений на их деятельность, то волость в принципе не имеет ничего против, - сказал старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар в начале сентября, непосредственно после того, как Фонд природы Эстонии (ELF) обнародовал свое предложение расширить Алутагузеский национальный парк.