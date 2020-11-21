Сб, 21.11.2020
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Расширение Алутагузеского национального парка лишило бы волость полумиллиона евро и пары сотен рабочих мест

ELF предлагает увеличить площадь национального парка еще на 28000 гектаров.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обещание не расширять границы охраняемых территорий, данное волостным жителям в преддверии создания Алутагузеского национального парка, два года спустя больше ничего не стоит.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Если расширение не помешает деятельности волостных жителей и предпринимателей, не повлечет новых ограничений на их деятельность, то волость в принципе не имеет ничего против, - сказал старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар в начале сентября, непосредственно после того, как Фонд природы Эстонии (ELF) обнародовал свое предложение расширить Алутагузеский национальный парк.

Через два месяца последствия возможного расширения для волости и ее жителей начали понемногу проясняться. Это побудило волостную управу и местных собственников частного леса обратиться к министру окружающей среды.

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