Кохтла-Ярвеская гимназия обращается к правительству с просьбой о продолжении контактной учебы

На заседании в пятницу правительство республики приняло решение отправить учащихся гимназических классов Ида-Вирумаа и Харьюмаа на дистанционное обучение с 24 ноября по 10 января из-за высокого распространения коронавируса.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур считает, что полное завершение контактного обучения во всех гимназиях Ида-Вирумаа непропорционально. "Школы гибки в организации учебного процесса, и правительство должно это учитывать", - отметил он в субботу днем ​​в социальных сетях.

"Кохтла-Ярвеская гимназия понимает и принимает к сведению настоятельные рекомендации правительства по ограничению распространение COVID-19, но считает, что запланированные широкомасштабные ограничения - полное прекращение контактного обучения во всех гимназиях Ида-Вирумаа - непропорциональны и неоправданны, вредны и довольно опасны".

По его мнению, прежде чем вводить столь масштабные ограничения, стоит учесть специфику и возможности школ, а также интеллект и гибкость.

Кохтла-Ярвеская гимназия обратилсь к премьер-министру Юри Ратасу с просьбой об исключении - разрешить Кохтла-Ярвеской гимназии продолжить контактной обучение. Школа готова к внедрению разных форм обучения. Например, гибкое обучение, при котором учащиеся могут участвовать в учебной работе одновременно как в классах, так и посредством видеосвязи дистанционно, или интегрированное обучение, при котором часть учебы может проходить и очно, и в то же время по принципу гибкого обучения.

По мнению Хендрика Агура, обучение в Кохтла-Ярвеской гимназии ведется на эстонском языке, но около 80 процентов учеников являются носителями русского языка, и необходимость постоянной поддержки учителей и контактного обучения в эстоноязычной среде особенно важна. "Во время весеннего дистанционного обучения мы убедились, что выход из естественной языковой среды контактного обучения разрушительно повлиял на способность учеников справляться с трудностями, их мотивацию и прогресс. Это одна из причин того, почему в текущем учебном году у нас почти вдвое меньше учеников, чем в прошлом году".

Хендрик Агур подчеркивает, что в Кохтла-Ярвеской гимназии очень хорошие условия: "Учебный корпус гимназии Кохтла-Ярве новый, современный и хорошо вентилируемый. В школьном здании, рассчитанном примерно на 320 учеников, ежедневно бывает вдвое меньше учеников - до 164. Таким образом, рассредоточение чрезвычайно эффективно, а возможности тесного контакта между людьми минимальны".