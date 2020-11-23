Кивиылиская девушка завоевала бронзу на молодежном ЧЕ

На проходившем в Черногории чемпионате Горисная в весе "мухи" (до 51 кг) победила в четвертьфинале с перевесом в один судейский голос считавшуюся фавориткой болгарку. "Горисная в бою с явно более опытной спортсменкой проявила настоящую мотивированность и силу воли", - отметил Международный союз бокса, комментируя этот матч.