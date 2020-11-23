Кивиылиская девушка завоевала бронзу на молодежном ЧЕ

Воспитанница Кивиылиского боксерского клуба Диана Горисная завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в возрастном классе U20.
На проходившем в Черногории чемпионате Горисная в весе "мухи" (до 51 кг) победила в четвертьфинале с перевесом в один судейский голос считавшуюся фавориткой болгарку. "Горисная в бою с явно более опытной спортсменкой проявила настоящую мотивированность и силу воли", - отметил Международный союз бокса, комментируя этот матч.
Эстония всего лишь первые годы участвует в международных соревнованиях по боксу среди женщин. "В настоящий момент мы пишем историю эстонского женского бокса!" - сказала о новом достижении генеральный секретарь Союза бокса Эстонии Елена Кальбина.
В молодежном чемпионате Европы по боксу участвовали спортсмены из 22 стран.