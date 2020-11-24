В "игре на выживание" Нарва сокрушила Курессааре

"Narva Trans" повел в счете в проходившей на Сааремаа встрече на 36-й минуте, когда нигериец Джеффри по левому краю обошел в сольной атаке двух соперников и сделал точную передачу к воротам, где мяч принял опередивший курессаареских защитников Александр Закарлюка.

Через две минуты оказавшийся один на один с вратарем островитян Артем Шкинев забил второй гол, и в начале второго тайма 19-летний Арсений Ковальчук, в последних играх вышедший на голевую жилу, сделал окончательный счет - 0:3.

За два тура до конца сезона занимающий восьмое место "Narva Trans" опережает следующий за ним "Kuressaare" на четыре очка. Теоретически "Trans" может еще попасть на переходные игры, однако опуститься на десятое место, которое означало бы выбывание из лиги мастеров, он после субботней победы уже никак не может.