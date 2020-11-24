Вт, 24.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Товарищество подало в суд на квартирособственника из-за замены радиаторов и проиграло

Радиаторы отопления в квартире - часть общей системы отопления, находящейся в общей собственности всех квартирособственников. Суд нашел, что если не доказано, что замена радиаторов повредила общую систему отопления, то нет основания требовать восстановления статус-кво.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Йыхвиское квартирное товарищество подало в суд на квартирособственника, поскольку тот в ходе ремонта квартиры заменил радиаторы центрального отопления. Товарищество проиграло, так как не сумело доказать, что собственник повредил систему отопления дома.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Йыхвиское квартирное товарищество "Roosi 8" в прошлом году подало в суд на собственников квартиры, которые в ходе ремонта заменили радиаторы центрального отопления, хотя товарищество не дало на это разрешения. Товарищество сослалось на обстоятельство, что радиаторы являются частью системы центрального отопления многоквартирного дома и, следовательно, находятся в общей собственности всех квартирособственников, и потребовало, чтобы собственник восстановил статус-кво.

Суд: повреждение системы отопления не доказано

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