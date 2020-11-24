Товарищество подало в суд на квартирособственника из-за замены радиаторов и проиграло

Йыхвиское квартирное товарищество подало в суд на квартирособственника, поскольку тот в ходе ремонта квартиры заменил радиаторы центрального отопления. Товарищество проиграло, так как не сумело доказать, что собственник повредил систему отопления дома.
Йыхвиское квартирное товарищество "Roosi 8" в прошлом году подало в суд на собственников квартиры, которые в ходе ремонта заменили радиаторы центрального отопления, хотя товарищество не дало на это разрешения. Товарищество сослалось на обстоятельство, что радиаторы являются частью системы центрального отопления многоквартирного дома и, следовательно, находятся в общей собственности всех квартирособственников, и потребовало, чтобы собственник восстановил статус-кво.