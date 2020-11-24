Вт, 24.11.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Кохтла-Ярве закрыл спортшколы, занятия по интересам - на удаленке

Монумент "Слава труду", расположенный в центре города Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В связи с участившимися случаями заражения молодежи кохтла-ярвеские городские власти ввели ограничения - с 24 ноября по 4 декабря закрыты спортивные учреждения города, в том числе спортивные базы в школах, и вся кружковая работа в культурных учреждениях проводится удаленно.

По словам вице-мэра Нины Алексеевой, на дигитальное обучение перешла Ярвеская школа, в Ахтмеской школе контактные уроки продолжаются только в начальных классах, остальные учатся удаленно. Частично на дигитальном обучении находится и Таммикуская школа. В Кесклиннаской, Малеваской и Славянской школах продолжается контактное обучение.

Коммерческие мероприятия в сфере культуры - спектакли, концерты - пока могут проводиться с соблюдением установленных правил. Однако Нина Алексеева подчеркнула, что ситуация постоянно меняется, поэтому даже если уже приобретены билеты, она советует накануне запланированного мероприятия уточнять, состоится ли оно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back