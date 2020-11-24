Кохтла-Ярве закрыл спортшколы, занятия по интересам - на удаленке

По словам вице-мэра Нины Алексеевой, на дигитальное обучение перешла Ярвеская школа, в Ахтмеской школе контактные уроки продолжаются только в начальных классах, остальные учатся удаленно. Частично на дигитальном обучении находится и Таммикуская школа. В Кесклиннаской, Малеваской и Славянской школах продолжается контактное обучение.

Коммерческие мероприятия в сфере культуры - спектакли, концерты - пока могут проводиться с соблюдением установленных правил. Однако Нина Алексеева подчеркнула, что ситуация постоянно меняется, поэтому даже если уже приобретены билеты, она советует накануне запланированного мероприятия уточнять, состоится ли оно.