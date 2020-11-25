Нарвским школьникам, но не гимназистам разрешают вернуться в школы

Департамент здоровья разрешил Нарвской горуправе вернуть на обычное контактное обучение 4-9-е классы в муниципальных школах Нарвы.
"По мнению Департамента здоровья, учащиеся II и III школьных ступеней (4-9-е классы. - Ред.) могут возобновить с 26 ноября контактное обучение", - сказано в письме, направленном департаментом в Нарвскую горуправу.
По данным мониторинга Департамента здоровья, по состоянию на 24 ноября в Нарве по-прежнему наблюдалась тенденция роста заболеваемости, однако среди учащихся II и III школьных ступеней заражаемость несколько снизилась. На этом школьном уровне период самоизоляции учащихся из нескольких классов в разных школах заканчивался как раз 25 ноября.
Департамент здоровья отмечает в своем письме в Нарву, что отдельные случаи заражения еще встречаются как среди учащихся, так и среди преподавателей, но не в такой степени, как раньше. "В дальнейшем необходимо будет применять индивидуальный подход к каждому конкретному классу".
Дистанционно продолжают учиться гимназисты.
По состоянию на 25 ноября в Нарве коронавирус был диагностирован у 400 человек, за одни сутки добавился 31 положительный результат тестов, а выздоровели 34 человека (данные публикуются на веб-сайте Нарвы).