Йыхвиская основная школа полностью ушла на дистанционное обучение

Крупнейшая школа Йыхви сообщила, что в связи с заражением коронавирусом одного из учителей все классы по рекомендации Департамента здоровья находятся на дистанционном обучении до 4 декабря, а все ученики и учителя - на самоизоляции.

Во временном здании риск заражения выше

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус объяснила, что Йыхвиская основная школа уходит на дистанционное обучение, чтобы предотвратить более широкое распространение вируса среди учителей и учащихся, в случае чего школе пришлось бы провести на дистанционном обучении гораздо больше двух недель.

По словам Муузикус, в случае Йыхвиской основной школы, которая сейчас работает в бывшем офисном здании "Eesti Energia" на улице Яама, дополнительным фактором риска является то, что школа занимает временную площадь, где помещения, в том числе комнаты отдыха для учителей, меньше, чем в обычной школе. "Заболевший учитель контактировал со многими другими учителями. Практически все они являются близкими контактами, и у некоторых уже есть симптомы", - сказала она.

В ближайшее время станут известны результаты тестов учителей, имеющих симптомы, и на основании этого, по словам Муузикус, можно будет оценить, насколько широко распространился вирус в школе. "Было разумно взять паузу, чтобы избежать новых контактов. Поскольку заболевший учитель вел уроки и у начальных классов, оставить начальные классы учиться в школе не было возможности", - объяснила она во вторник вечером, почему Департамент здоровья порекомендовал отправить на дистанционное обучение всю школу.

По словам Муузикус, предотвращение новых контактов - один из наиболее эффективных способов сдержать распространение вируса. Если не ограничить контакты на ранней стадии, то инфекция быстро распространяется, отметила она, приведя в качестве примера очаг в нарвской спортшколе, с которым на данный момент связаны уже 75 заболевших, и клинику восстановительного лечения и медсестринской помощи Ида-Вируской центральной больницы в Кохтла-Ярве, где число заразившихся выросло до 65.

В Йыхви отменяются общественные мероприятия

По словам старейшины Йыхвиской волости Юри Конрада, в Йыхвиской русской основной школе на дистанционном обучении сейчас только один класс, где обычная учебная работа должна продолжиться с четверга. Школы по интересам продолжают работать в соответствии с введенными правительством ограничениями, которые разрешают работать в группах размером до десяти человек.

Йыхвиская государственная гимназия была на дистанционном обучении несколько недель и возобновила очное обучение на этой неделе, однако по распоряжению правительства все гимназические классы в Ида-Вирумаа должны перейти на дистанционное обучение не позднее конца этой недели.

По словам Конрада, часть сотрудников волостных учреждений сейчас работает удаленно, кто имеет такую возможность. В волостной управе пятница объявлена днем удаленной работы. Отменены практически все запланированные общественные волостные мероприятия. "Проведем только церемонию зажжения первой свечи адвента в воскресенье на улице", - отметил старейшина.

По состоянию на вторник под наблюдением Департамента здоровья в Вирумаа находились в общем 5600 человек, среди них 875 заболевших. Примерно половина из них - жители Нарвы.